Кривава відповідь на прохання не пити: на Вінниччині жінка шпурнула ножем дитину

Вінничанка накинулася з ножем на дитину своєї знайомої / © Credits

У Вінницькій області жінка шпурнула ножем дитину через зауваження про алкоголь.

Деталі шокувального випадку розповіли у Вінницькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, підозрювана тимчасово мешкала у родині своєї знайомої. Удень 22 грудня вона залишилася вдома наодинці з дітьми своєї знайомої — 11 і 12 років.

Гостя на очах у дітей вживала алкоголь, про що їй старша дівчинка зробила зауваження.

У відповідь жінка схопила кухонний ніж та завдала удару по голові дитини. Дівчинка отримала різану рану лобної ділянки голови та контузію правого ока.

Попри травму, дитина змогла подзвонити матері, яка й викликала лікарів і поліцію.

Підозрювану затримано. Готується клопотання про застосування щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області від голоду помер 10-річний хлопчик з інвалідністю. Дитина не отримувала їжі щонайменше два місяці.