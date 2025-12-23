- Дата публікації
Кривава відповідь на прохання не пити: на Вінниччині жінка шпурнула ножем дитину
На Вінниччині жінка вдарила ножем дитину, бо та заважала їй пити.
У Вінницькій області жінка шпурнула ножем дитину через зауваження про алкоголь.
Деталі шокувального випадку розповіли у Вінницькій обласній прокуратурі.
За даними слідства, підозрювана тимчасово мешкала у родині своєї знайомої. Удень 22 грудня вона залишилася вдома наодинці з дітьми своєї знайомої — 11 і 12 років.
Гостя на очах у дітей вживала алкоголь, про що їй старша дівчинка зробила зауваження.
У відповідь жінка схопила кухонний ніж та завдала удару по голові дитини. Дівчинка отримала різану рану лобної ділянки голови та контузію правого ока.
Попри травму, дитина змогла подзвонити матері, яка й викликала лікарів і поліцію.
Підозрювану затримано. Готується клопотання про застосування щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
