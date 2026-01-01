Криваве 1 січня на Полтавщині: в будинку знайшли вбитого чоловіка та тіло його дружини

Смертельний конфлікт родичів у селі на Полтавщині / © Поліція Полтавщини

Поліція прокоментувала резонансне вбивство у Миргородському районі Полтавщини, за словами місцевих мешканців, син убив батька.

Про це передає пресслужба поліції Полтавщини.

Інцидент стався у селі Великі Будища Миргородського району Полтавщини. За словами правоохоронців, сьогодні, 1 січня, місцеві повідомили про виявлення чоловіка без ознак життя.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група, судово-медичний експерт та криміналісти поліції. Під час огляду місця події на тілі померлого чоловіка правоохоронці виявили явні ознаки насильницької смерті. Розпочато досудове розслідування», — йдеться в повідомленні.

Поліцейські з’ясували, що в одному з приватних будинків виник побутовий конфлікт між родичами. Під час сварки чоловік 1981 року народження, ймовірно, спричинив смертельні тілесні ушкодження родичу 1955 року народження. Чи був це батько і син, поліція не уточнює.

Також у цьому будинку виявлено без ознак життя співмешканку загиблого. Слідів насильницької смерті на її тілі не виявлено. Ймовірно, жінка померла внаслідок переохолодження. Для встановлення причини смерті її тіло також направлено на експертизу.

Підозрюваного затримано. За даним фактом розпочате досудове розслідування за статтею 115 (умисне вбивство). За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Раніше місцеві жителі розповідали, що у Великих Будищах син вбив батька, а також за нез’ясованих обставин загинула його співмешканка. Син раніше нібито вже відбував покарання у в’язниці за вбивство.