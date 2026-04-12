864
3 хв

Криваве великоднє "перемир'я": РФ розстріляла полонених, атакувала швидку і запустила дрони

Україна та Росія опинилися на порозі короткої тиші - на період Великодня. Цього року великоднє перемир'я не спрацювало, як і минулого.

Анастасія Павленко
Великдень в Україні

Великдень в Україні / © Associated Press

Великоднє перемир’я, на яке погодилися і Україна, і Росія, не працює. Окупанти зривають режим тиші на фронті, а також запускають дрони. Про це звітують Генштаб та місцеві ОВА.

Отже, від перемир’я залишилося тільки слово — цього варто було очікувати.

ТСН.ua зібрав все, що відомо станом на 12 квітня.

Що кажуть у Генштабі

Після 16:00 11 квітня станом на кінець доби було зафіксовано 1723 випадки порушень режиму припинення вогню.

Зокрема, війська РФ здійснили 25 штурмових дій, 365 обстрілів, 566 ударів БПЛА-камікадзе, такими як «Ланцет» і «Молнія», та 767 ударів FPV-дронами. Ударів ракетами, керованими авіабомбами й «Шахедами» не було, додали в Генштабі.

Станом на 7 ранку 12 квітня українські військові загалом зафіксували 2299 випадків порушення перемир’я. Росіяни здійснили 28 штурмових дій, 479 обстрілів, 747 разів завдали ударів дронами-камікадзе («Ланцет» і «Молнія») та 1045 ударів FPV-дронами. Не було зафіксовано ворожих ударів ракетами, керованими авіабомбами та «Шахедами».

Великдень на фронті / © Associated Press

«Після 16:00 11 квітня до 10:00 12 квітня у районі Гришиного ворог завдав удари FPV-дронами та артилерією по українських позиціях. Також зафіксовані спроби росіян просунутися у бік селища малими піхотними групами. Крім того, противник проявляв активність у районі Мирнограда. Українські оборонці знищили піхоту та техніку ворога, що були залучені до активних дій», — додали своєю чергою у 7 корпусі ДШВ.

Сумщина

У великодню ніч росіяни атакували авто швидкої допомоги, внаслідок чого постраждали троє медиків. Російський безпілотник влучив у медичний транспорт у Глухівській громаді. Постраждалим медикам надали допомогу, загрози їхньому життю немає.

Російські війська запустили безпілотник у напрямку Сум, повідомили у Повітряних силах України.

Під обстріл потрапили медики

Російські окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених на Харківщині

Російські окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених поблизу селища Ветеринарне у Харківській області.

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

«Росіяни зайшли на позиції через сусідів. На жаль, після взяття в полон 4 військовослужбовців однієї з механізованих бригад ЗСУ, було розстріляно», — пишуть аналітики.

ЗСУ і Офіс генпрокурора підтвердили розстріл росіянами чотирьох українських військовополонених на Харківщині.

«Поблизу селища Ветеринарне російські окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених — після захоплення, беззбройних. І це — під час дії оголошеного самою ж Росією великоднього перемир’я. Страти полонених — системна практика армії РФ, яка схвалюється її командуванням», — зауважили в Угрупованні об’єднаних сил.

Раніше проєкт DeepState повідомив, що поблизу Гуляйпілського на Запоріжжі, попри оголошене «припинення вогню», російські окупанти FPV-дронами вбили українську евакуаційну групу.

Зазначимо, о 9.30 на Запоріжжі лунала повітряна тривога через загрозу безпілотників.

Харківщина

Сьогодні, у Великдень, в порушення перемир’я, росіяни завдали удару по мирному селищу Золочів Богодухівського району.

Про це повідомили у ДСНС.

Внаслідок вибуху БпЛА виникла пожежа у магазині продовольчих товарів. На жаль, постраждали чоловік та жінка.

Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки проводились під постійною загрозою повторних обстрілів.

Наслідки удару / © ДСНС

Що кажуть в ОП

Одноденне перемир’я в Україні, оголошене на Великдень, навряд чи матиме продовження. Про це заявив глава Офісу президента Кирило Буданов.

Глава ОП нагадав, що така ситуація вже була раніше — на Великдень оголошували одноденне перемир’я, однак його неодноразово порушували. Водночас усе ж росіяни намагалися дотримуватися режиму припинення вогню.

«Я думаю, що нічого не зміниться і так само буде й сьогодні», — заявив Буданов.

Нагадаємо, 11 квітня, близько 15:30 — за пів години до оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним великоднього перемир’я — росіяни атакували з дрона тролейбус у Корабельному районі Херсона, внаслідок чого був важко поранений його водій. Він помер у лікарні.

Наступна публікація

