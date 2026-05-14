Зеленський після кривавих ударів РФ виступив із жорсткою заявою

Володимир Зеленський.

Вночі і вдень 14 травня агресорка Російська Федерація масовано вдарила по Україні. Хоч 93% ракет і дронів вдалось збити, але є багато загиблих і травмованих. За ці удари Київ відповість належним чином.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«За всі ці удари буде справедлива відповідь. І потрібно тиснути на Москву так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Важливо, щоб були санкції світу проти Росії. Відповідальність Росії за війну й наш санкційний тиск мають працювати на сто відсотків. І ще дуже важливо, щоб світ не мовчав про цей терор і був з Україною», — наголосив глава держави.

З його слів, вдалося збити понад 93% ракет і дронів під час російських атак. Зеленський додав, що «треба вище», але «найбільш складно — захищатися від балістики».

Атака на Київ

Президент наголосив, що через нічну російську атаку у Києві кількість жертв зросла до п’яти, а понад 40 отримали поранення. Від ночі триває пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі.

«Шукають людей під завалами будинку. Понад десять людей вважаються зниклими безвісти», — додав Зеленський.

Удари по Україні — наслідки

За даними президента, через удари армії РФ по всій країні пошкоджено 180 об’єктів, з яких понад пів сотні — це звичайні житлові будинки.

Крім того, десятки мирних українців отримали травми. Зокрема, у Харкові майже 30 постраждалих, семеро людей поранено у Київській області, двоє — в Одеській області.

Сьогодні посеред дня у Херсоні під час гуманітарної місії росіяни двічі атакували FPV-дронами машину Управління ООН з координації гуманітарних справ. В автомобілі були керівник та вісім співробітників організації. Минулося без травмованих, представників місії евакуювали.

Нагадаємо, зранку Володимир Зеленський емоційно відреагував на масований удар РФ по Києву, який Росія здійснила вночі та зранку 14 травня. Під прицілом опинилися цивільна інфраструктура. Зокрема, це житлові будинки, школа, ветеринарна клініка.

Росіяни масовано атакували Україну дронами і різними типами ракет, зокрема балістикою. Було зафіксовано та здійснено супровід 731 засобу повітряного нападу — 56 ракет і 675 БпЛА.

