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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1474
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Кривавий балістичний удар РФ по Києву: у Міноборони України зробили термінову заяву

У Міністерстві оборони України закликають партнерів до безперебійного постачання антибалістичних засобів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака РФ по Києву 19 липня

Атака РФ по Києву 19 липня / © Associated Press

Київ зазнав потужної балістичної атаки у ніч проти 19 липня. У Міністерстві оборони України повідомили про успішну роботу ППО, однак протиповітряна оборона потребує щодня ракет-перехоплювачів.

Про це йдеться у заяві оборонного відомства.

«Ворог здійснив одну з наймасованіших балістичних атак на столицю. Росія випустила понад 40 ракет різних типів та 125 ударних дронів. Агресор лютує та намагається завдати масових руйнувань та паніки. Захист від балістики — постійний та головний пріоритет зараз», — зазначили у повідомленні.

На тлі постійних атак у Міноборони наголосили, що ППО потребує ракет-перехоплювачів щодня, тому закликають партнерів до безперебійного постачання антибалістичних засобів.

«Безперебійне постачання, дотримання домовленостей. Ці пакети допомоги — врятовані життя…Ця агресія навчила всіх — рішення мають бути вчасно. Уроки мають бути засвоєні. Посилюємо міжнародну співпрацю, працюємо над захистом України та людей», — підкреслили там.

Атака РФ по Києву — останні новини

Нагадаємо, вночі 19 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Від російського обстрілу постраждали п’ять районів столиці. В одному із них палав багатоповерховий житловий будинок. Одна людина загинула, 16 — отримали поранення.

Україна відповідає на російські атаки, атакуючи військово-промислові цілі. Президент Володимир Зеленський показав відео, як у Росії палають нафтобази та танкери тіньового флоту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1474
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