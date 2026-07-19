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Кривавий балістичний удар РФ по Києву: у Міноборони України зробили термінову заяву
У Міністерстві оборони України закликають партнерів до безперебійного постачання антибалістичних засобів.
Київ зазнав потужної балістичної атаки у ніч проти 19 липня. У Міністерстві оборони України повідомили про успішну роботу ППО, однак протиповітряна оборона потребує щодня ракет-перехоплювачів.
Про це йдеться у заяві оборонного відомства.
«Ворог здійснив одну з наймасованіших балістичних атак на столицю. Росія випустила понад 40 ракет різних типів та 125 ударних дронів. Агресор лютує та намагається завдати масових руйнувань та паніки. Захист від балістики — постійний та головний пріоритет зараз», — зазначили у повідомленні.
На тлі постійних атак у Міноборони наголосили, що ППО потребує ракет-перехоплювачів щодня, тому закликають партнерів до безперебійного постачання антибалістичних засобів.
«Безперебійне постачання, дотримання домовленостей. Ці пакети допомоги — врятовані життя…Ця агресія навчила всіх — рішення мають бути вчасно. Уроки мають бути засвоєні. Посилюємо міжнародну співпрацю, працюємо над захистом України та людей», — підкреслили там.
Атака РФ по Києву — останні новини
Нагадаємо, вночі 19 липня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Від російського обстрілу постраждали п’ять районів столиці. В одному із них палав багатоповерховий житловий будинок. Одна людина загинула, 16 — отримали поранення.
Україна відповідає на російські атаки, атакуючи військово-промислові цілі. Президент Володимир Зеленський показав відео, як у Росії палають нафтобази та танкери тіньового флоту.