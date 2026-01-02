Покусала і побила підлітка на Новий рік: у Тернополі затримали 21-річну дівчину

Приймальне відділення / © Національна поліція України

Реклама

У Тернополі святкування Нового року в компанії молоді переросло у бійку, внаслідок якої 16-річна дівчина потрапила до лікарні з численними травмами. За даними правоохоронців, тілесні ушкодження неповнолітній завдала її 21-річна знайома.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Тернопільській області.

Як повідомила поліція, конфлікт стався під час спільного відпочинку компанії. Між двома дівчатами виникла суперечка, яка швидко переросла у фізичне протистояння. У результаті бійки 16-річна потерпіла отримала забої та специфічні травми — кусані рани на тілі.

Реклама

Про інцидент поліцію повідомили лікарі бригади екстреної медичної допомоги. Підлітка госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Медики зафіксували, що на момент госпіталізації дівчина перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі Головного управління Нацполіції в Тернопільській області розпочали розслідування за фактом події. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Наразі поліцейські встановлюють усі деталі та причини виникнення конфлікту.

Нагадаємо, у Вінниці ввечері 1 січня 45-річний п’яний чоловік запустив феєрверки, попри заборону. Правоохоронці готують йому підозру у хуліганстві.

Раніше повідомлялося, що двоє юнаків дістали смертельні поранення обличчя, намагаючись підпалити власноруч виготовлені феєрверки.