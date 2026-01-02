- Дата публікації
Покусала і побила підлітка на Новий рік: у Тернополі затримали 21-річну дівчину
У Тернополі 21-річна дівчина побила та покусала підлітка під час святкування Нового року.
У Тернополі святкування Нового року в компанії молоді переросло у бійку, внаслідок якої 16-річна дівчина потрапила до лікарні з численними травмами. За даними правоохоронців, тілесні ушкодження неповнолітній завдала її 21-річна знайома.
Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Тернопільській області.
Як повідомила поліція, конфлікт стався під час спільного відпочинку компанії. Між двома дівчатами виникла суперечка, яка швидко переросла у фізичне протистояння. У результаті бійки 16-річна потерпіла отримала забої та специфічні травми — кусані рани на тілі.
Про інцидент поліцію повідомили лікарі бригади екстреної медичної допомоги. Підлітка госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Медики зафіксували, що на момент госпіталізації дівчина перебувала у стані алкогольного сп’яніння.
Слідчі Головного управління Нацполіції в Тернопільській області розпочали розслідування за фактом події. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Наразі поліцейські встановлюють усі деталі та причини виникнення конфлікту.
