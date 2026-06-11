- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 80
- Час на прочитання
- 1 хв
Кривавий обшук у Запоріжжі: чоловік порізав трьох поліцейських, його застрелили
Чоловік застосував газ і ніж, поранив трьох поліцейських, після чого один із них відкрив вогонь для припинення загрози.
У Заводському районі Запоріжжя під час санкціонованого обшуку чоловік напав на працівників поліції. Троє правоохоронців отримали ножові поранення, нападник загинув після застосування поліцейським табельної зброї.
Інцидент стався сьогодні, 11 червня, близько 15:40 за місцем проживання фігуранта кримінального провадження, повідомляє Національна поліція України.
За даними поліції, під час слідчих дій чоловік раптово напав на правоохоронців. Він застосував сльозогінний газ і завдав ножових поранень трьом поліцейським.
Правоохоронці вимагали від нападника припинити протиправні дії, однак він продовжував чинити збройний опір і створював безпосередню загрозу життю та здоров’ю поліцейських.
Щоб відвернути смертельну небезпеку, один із правоохоронців застосував табельну вогнепальну зброю. Унаслідок отриманого поранення нападник помер.
Трьох поліцейських госпіталізували з ножовими пораненнями. Медики надають їм необхідну допомогу.
На місці працюють слідчо-оперативна група, працівники Державного бюро розслідувань та інші профільні служби. Наразі проводяться першочергові слідчі дії, щоб встановити всі обставини нападу.
Раніше повідомлялось, що у смертельній дорожньо-транспортній пригоді в Солом’янському районі Києва загинуло двоє працівників Солом’янського управління поліції, які перебували при виконанні службових обов’язків.