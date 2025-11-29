- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кривавий обстріл на Запоріжжі: поранено 4-річну дитину
Для надання допомоги і транспортування дитини до Запоріжжя в селище направлено бригаду парамедиків.
У Запорізькій області внаслідок ворожого обстрілу поранено 4-річну дитину.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
«Росіяни обстріляли Пологівський район. Внаслідок атаки хлопчик зазнав поранень», — написав він.
Посадовець уточнив, що для надання допомоги і транспортування дитини до Запоріжжя в селище направлено бригаду парамедиків.
Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада росіяни атакували центр Запоріжжя: у місті багато потерпілих.