ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
1 хв

Кривавий обстріл на Запоріжжі: поранено 4-річну дитину

Для надання допомоги і транспортування дитини до Запоріжжя в селище направлено бригаду парамедиків.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Для транспортування дитини до Запоріжжя в селище направлено бригаду парамедиків.

транспортування дитини до Запоріжжя в селище направлено бригаду парамедиків.

У Запорізькій області внаслідок ворожого обстрілу поранено 4-річну дитину.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

«Росіяни обстріляли Пологівський район. Внаслідок атаки хлопчик зазнав поранень», — написав він.

Посадовець уточнив, що для надання допомоги і транспортування дитини до Запоріжжя в селище направлено бригаду парамедиків.

Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада росіяни атакували центр Запоріжжя: у місті багато потерпілих.

Дата публікації
Кількість переглядів
201
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie