Кривавий ракетний удар по дитмайданчику в Кривому Розі: кількість загиблих зросла

Кривий Ріг. / © скриншот з відео

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У Кривому Розі зросла кількість жертв після ракетного обстрілу 4 квітня. В лікарні помер один з поранених. Загинуло вже 20 осіб.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У лікарні помер 23-річний хлопець, який отримав поранення під час ракетної атаки на Кривий Ріг на початку квітня", - розповів він.

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Загалом через російський удар загинули 20 людей.

Нагадаємо, балістикою окупанти поцілили по житловому сектору Кривого Рогу ввечері 4 квітня. Влучили в житловий квартал. Російські військові цілили в готель, оселі цивільних та дитячий майданчик. Внаслідок удару - 20 загиблих, з яким майже половина - це діти. Крім того, 75 людей отримали поранення.

Дата публікації 09:34, 16.04.25 Кількість переглядів 3 Одеса після нічних вибухів! Люди нажахані! Пожежі! Будинки знищені!