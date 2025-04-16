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Кривавий ракетний удар по дитмайданчику в Кривому Розі: кількість загиблих зросла
У лікарні помер молодик.
У Кривому Розі зросла кількість жертв після ракетного обстрілу 4 квітня. В лікарні помер один з поранених. Загинуло вже 20 осіб.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"У лікарні помер 23-річний хлопець, який отримав поранення під час ракетної атаки на Кривий Ріг на початку квітня", - розповів він.
Загалом через російський удар загинули 20 людей.
Нагадаємо, балістикою окупанти поцілили по житловому сектору Кривого Рогу ввечері 4 квітня. Влучили в житловий квартал. Російські військові цілили в готель, оселі цивільних та дитячий майданчик. Внаслідок удару - 20 загиблих, з яким майже половина - це діти. Крім того, 75 людей отримали поранення.