Кривавий ранок у Херсоні: є загиблий та постраждалий

Росіяни дроном атакували автівку — водій загинув.

Анастасія Павленко
На місці атаки / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Сьогодні, 19 квітня, внаслідок російського удару по автівці у Центральному районі Херсона загинув чоловік.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Травми, несумісні з життям, дістав 56-річний херсонець», — зазначив Прокудін.

З його слів, ще один постраждалий наразі перебуває у лікарні, де отримує всю необхідну меддопомогу.

За даними ОВА, протягом доби російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі області, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, приватний мопед та автомобіль.

Через російську агресію чотири людини в області дістали поранення.

Нагадаємо, окупанти атакували Чернігів, загинув 16-річний хлопець. Рятувальники деблокували його тіло з-під завалів.

