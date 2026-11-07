Кривавий теракт в центрі Кракова: чи є серед постраждалих українці

Місце стрілянини у Кракові / © Associated Press

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Українці не постраждали внаслідок кривавої стрілянини в центрі польського Кракова, коли чоловік з автомашини відкрив безладний вогонь у випадкових перехожих. На його рахунку 6 убитих та 12 поранених.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України в коментарі ТСН.ua.

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З посиланням на інформацію польської поліції у МЗС зазначили, що громадян України серед постраждалих унаслідок теракту у Кракові немає.

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Стрілянина сталася близько 15:00 в суботу, 7 листопада, на Головному Ринку Кракова — одній із найвідоміших туристичних площ міста.

Увечері стало відомо, що кількість загиблих зросла до шести осіб, ще 12 поранених перебувають у лікарнях, де медики борються за їхні життя.

Самого нападника також було поранено під час перестрілки з правоохоронцями. Його затримали та доправили до лікарні.

Сибіга висловив співчуття

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття польському народу у зв’язку з трагедією в Кракові.

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«Шокований трагічними подіями в Кракові, які забрали людські життя», — написав він у мережі Х.

Очільник українського МЗС засудив цей жорстокий злочин.

«Україна солідарна з Польщею та польським народом у цей важкий час. Поділяємо біль і підтримуємо наших польських друзів», — наголосив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що отримує оперативну інформацію про ситуацію в Кракові від міністра внутрішніх справ і назвав стрілянину терактом.

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