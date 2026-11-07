ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1218
Час на прочитання
1 хв

Кривавий теракт в центрі Кракова: чи є серед постраждалих українці

За інформацією від польської поліції, громадян України серед постраждалих від стрілянини у Кракові не було.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Місце стрілянини у Кракові

Місце стрілянини у Кракові / © Associated Press

Українці не постраждали внаслідок кривавої стрілянини в центрі польського Кракова, коли чоловік з автомашини відкрив безладний вогонь у випадкових перехожих. На його рахунку 6 убитих та 12 поранених.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України в коментарі ТСН.ua.

З посиланням на інформацію польської поліції у МЗС зазначили, що громадян України серед постраждалих унаслідок теракту у Кракові немає.

Стрілянина сталася близько 15:00 в суботу, 7 листопада, на Головному Ринку Кракова — одній із найвідоміших туристичних площ міста.

Увечері стало відомо, що кількість загиблих зросла до шести осіб, ще 12 поранених перебувають у лікарнях, де медики борються за їхні життя.

Самого нападника також було поранено під час перестрілки з правоохоронцями. Його затримали та доправили до лікарні.

Сибіга висловив співчуття

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття польському народу у зв’язку з трагедією в Кракові.

«Шокований трагічними подіями в Кракові, які забрали людські життя», — написав він у мережі Х.

Очільник українського МЗС засудив цей жорстокий злочин.

«Україна солідарна з Польщею та польським народом у цей важкий час. Поділяємо біль і підтримуємо наших польських друзів», — наголосив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що отримує оперативну інформацію про ситуацію в Кракові від міністра внутрішніх справ і назвав стрілянину терактом.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie