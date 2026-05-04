- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 214
- Час на прочитання
- 1 хв
Кривавий удар по Мерефі на Харківщині: зросла кількість жертв і постраждалих, фото наслідків
Жертвами російської атаки на Харківську область стали п’ятеро людей.
У Мерефі на Харківщині зросла кількість поранених через ракетний удар РФ. Також відомо про п’ятьох загиблих.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ракетний удар по Мерефі — що відомо про постраждалих
Унаслідок обстрілу Мерефи загинули п’ятеро людей — чоловіки віком 50 і 63 роки та жінки 74, 41 і 52 років.
«Наразі відомо про 18 постраждалих, проте люди продовжують звертатися до лікарень», — пише Синєгубов.
Четверо поранених перебувають у важкому стані, ще 12 отримали вибухові травми середнього ступеня тяжкості. У двох людей зафіксовано гостру реакцію на стрес. Заразі усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Також унаслідок обстрілу пошкоджено:
щонайменше 10 приватних домоволодінь
4 магазини
станцію техобслуговування
адміністративну будівлю
2 автомобілі та заклад харчування.
На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.
Наслідки удару по Мерефі Харківської області — фото
Нагадаємо, російські війська 4 травня завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині, влучивши в цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки пошкоджено станцію техобслуговування, приватні та багатоквартирні будинки, магазини й автомобілі. Екстрені служби перебувають на місці.