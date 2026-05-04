Кривавий удар по Мерефі на Харківщині: зросла кількість жертв і постраждалих, фото наслідків

Жертвами російської атаки на Харківську область стали п’ятеро людей.

Удар по Мерефі на Харківщині

У Мерефі на Харківщині зросла кількість поранених через ракетний удар РФ. Також відомо про п’ятьох загиблих.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ракетний удар по Мерефі — що відомо про постраждалих

Унаслідок обстрілу Мерефи загинули п’ятеро людей — чоловіки віком 50 і 63 роки та жінки 74, 41 і 52 років.

«Наразі відомо про 18 постраждалих, проте люди продовжують звертатися до лікарень», — пише Синєгубов.

Четверо поранених перебувають у важкому стані, ще 12 отримали вибухові травми середнього ступеня тяжкості. У двох людей зафіксовано гостру реакцію на стрес. Заразі усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Також унаслідок обстрілу пошкоджено:

  • щонайменше 10 приватних домоволодінь

  • 4 магазини

  • станцію техобслуговування

  • адміністративну будівлю

  • 2 автомобілі та заклад харчування.

На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.

Наслідки удару по Мерефі Харківської області — фото

Нагадаємо, російські війська 4 травня завдали ракетного удару по Мерефі на Харківщині, влучивши в цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки пошкоджено станцію техобслуговування, приватні та багатоквартирні будинки, магазини й автомобілі. Екстрені служби перебувають на місці.

