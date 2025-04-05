Кривавий удар по Кривому Рогу: РФ забрала життя 7-річного Радислава, його батьки та 8-місячна сестричка поранені

Радиславу Яцко було лише сім років / © із соцмереж

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Внаслідок кривавого удару по Кривому Рогу загинув 7-річний Радислав. Його батько і бабуся перебувають в лікарні, а мама з 8-місячної сестрою також були поранені.

Про це пише місцеве видання «Свої. Кривий Ріг».

У момент російського удару по Кривому Рогу сім’я їхала в авто. Радислав сидів за татом, весь удар прийшовся на нього.

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Радиславу було лише сім років

У батька Радислава контузія, чисельні поранення, ураження очей. Бабуся також перебуває в лікарні.

Восьмимісячну сестричку Аделіну порізало уламками, а мама Анастасія також отримала поранення, але вони лікуватимуться вдома.

На майданчик у Кривому Розі, де через атаку РФ 4 квітня загинули діти, місцеві мешканці від ранку продовжують нести квіти й іграшки.

Пізно ввечері у п’ятницю, 4 квітня, Росія завдала цинічного і кривавого ракетного удару по Кривому Рогу. Ракета з касетним боєзарядом впала просто посеред житлового мікрорайона на дитячому майданчику. За останніми даними, загинули 19 людей, з них — 9 дітей. Ще шестеро дітей залишаються у лікарнях більшість із них у тяжкому стані