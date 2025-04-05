Місце трагедії у Кривому Розі / © ТСН

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Пізно ввечері у п’ятницю, 4 квітня, Росія завдала цинічного і кривавого ракетного удару по Кривому Рогу. Ракета з касетним боєзарядом впала просто посеред житлового мікрорайона на дитячому майданчику. За останніми даними, загинули 19 людей, з них — 9 дітей.

Все, що відомо про воєнний злочин росіян, зібрав ТСН.ua.

Що відомо про загиблих і поранених

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що росіяни вбили 19 людей. 9 із них — діти. У Мережі повідомили, що серед загиблих — трирічний хлопчик Тимофійко, кадри реанімування якого довели до сліз всіх українців.

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© Свої

Маленькому янголові було 3,9 року.

© Свої

За словами Вілкула, ще 68 людей постраждали — від тримісячної дитини до людей похилого віку. У тримісячного хлопчика — різані рани. 40 людей зараз перебувають у лікарнях. З них двоє дітей 5-ти та 8 років були доставлені до Дніпра, до лікарні ім. Мечнікова у вкрай тяжкому стані.

З постраждалих у лікарнях Кривого Рогу 17 людей перебуває у тяжкому стані, у тому числі 2 дітей. Лікарі борються за їхнє життя і надають всю необхідну допомогу.

Що кажуть лікарі

У коментарі журналістам медик однієї з криворізьких лікарень розповів, що в його закладі перебуває 24 пацієнти. В тяжкому стані перебуває 15 пацієнтів, з них у надважкому стані — троє. «Загроза для життя зберігається для двох жінок і одного чоловіка — вони в ренімації», — уточнив він.

«Всього доставили 38 людей. На жаль, дві дитини загинули, ми не змогли їх спасти. І один чоловік зразу загинув в операційній. Тяжка черепно-мозкова травма», — каже медик.

Ще чотирьох дітей після надання допомоги перевели в дитячі лікарні. Дві дитини — до Дніпра і дві дитини — до місцевої дитячої лікарні. Їхній став був дуже тяжкий, говорить медик.

«Ураження уламками. Ті діти, які загинули, там сполучена травма — тяжка черепно-мозкова з пораненням внутрішніх органів», — зазначив Сергій.

Наступна атака через кілька годин — дронами

Поки вчора ввечері Кривий Ріг оговтувався від трагедії, росіяни завдали удару по місту ще і безпілотниками, повідомив голова РДА Євген Ситниченко.

Внслідок атаки загинула жінка 56 років. За словами голови Дніпропетровської ОВА, вона згоріла у своєму власному будинку. Ще семеро людей отримали поранення.

Частково зруйновано приватний будинок, пошкоджено ще один приватний будинок та 8 багатоповерхівок, 15 гаражів, 14 транспортних засобів. Побито майно на промисловому підприємстві, дитячий майданчик та трамвайна колія.

Реакція президента і першої леді

Президент Володимир Зеленський, коментуючи удар по його рідному Кривому Розі, підкреслив, що всі російські обіцянки про перемир’я закінчуються ракетами та дронами, бомбами чи артилерією.

За його словами, ракета вдарила фактично по території поряд із житловими будинками — в дитячий майданчик і звичайні вулиці.

«Це просто нелюди, сволота — всі, хто може таке робити. Слова нормального про цих російських покидьків немає», — обурюється президент.

Перша леді Олена Зеленська, коментуючи трагедію, обурилася млявою реакцією світу. За словами Зеленської, чимало іноземців вважають, що внаслідок так званих «переговорів» з РФ обстріли України зупинилися.

«Що там в Україні? Вже тихіше? Ми чули щось про перемир’я», — питають десь далеко далекі від війни іноземці. Ми теж «щось» чули, авжеж. Звуки тривоги. Наближення ракет і дронів. Крики і плач. Ми їх чуємо й зараз», — зазначила перша леді.

Цинічна реакція США — Україну атакувала ракета, а не Росія

На кривавий удар по Кривому Рогу вже відреагувала міжнародна спільнота. Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зазначила, що росіяни явно не хочуть ніякого припинення вогню, не кажучи вже про міцний мир. За її словами, Москва без розбору вбиває невинних мирних жителів — і світ має брати це до уваги, сідаючи за стіл переговорів.

Британський посол Мартін Гарріс у соцмережі Х написав, що удар балістичною ракетою по Кривому Рогу показує, що Кремль не має наміру зупиняти війну.

Приголомшені жорстоким нападом росіян на житловий квартал Кривого Рогу в амбасаді Японії. А міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав це варварством. Тоді як його колега з Литви Кястутіс Будріс поширив допис Володимира Зеленського з фотографіями ракетного удару РФ — і підписав: «Припинення вогню з боку Путіна».

Відреагувала на смертоносний обстріл Кривого Рогу і американська сторона. Утім, на відміну від решти міжнародних реакцій пані посол США Бріджит Брінк у своєму дописі не зазначає, хто винуватець п’ятничної трагедії! Лише називає кількість поранених, а в кінці додає — «Ось чому ця війна має завершитися».

Дата публікації 09:29, 05.04.25 Кількість переглядів 18 Наживо з Кривого Рогу після трагедії! Там 19 загиблих і понад 60 поранених!