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Кривавий удар по передмістю Харкова: ракета влучила в магазин, є загиблі та поранені діти (фото)
На місці ворожого удару спалахнула пожежа, загорілися автомобілі.
Увечері 11 жовтня російська армія завдала ракетного удару по передмістю Харкова, влучивши в будівлю продовольчого магазину. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще 20 постраждали, серед них двоє дітей.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Троє людей загинули. Семеро — отримали поранення, серед яких дитина», — зазначив очільник ОВА у першому повідомленні про наслідки удару.
Згодом кількість постраждалих зросла до дев’яти людей, серед яких двоє дітей. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.
На місці влучання спалахнула пожежа, горять п’ять автомобілів.
До ліквідації наслідків атаки залучені підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій та бригади екстреної медичної допомоги.
«Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі», — наголосив Синєгубов.
Згодом Олег Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих зросла до 20.
«Серед постраждалих 13-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес та 8-річна дівчинка, яку з вибуховим пораненням госпіталізували медики», — написав він.
Ворожим ударом пошкоджено будівлю продовольчого магазину, 5 автомобілів, 2 багатоквартирних будинки та 1 приватний будинок.
«Локалізовано пожежу конструктивних елементів будівлі магазину та автівок на площі 300 кв.м», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська сьогодні ввечері ударили по ТЕЦ-5 в Харкові. Атака на енергетичну інфраструктуру відбулася під час оголошеного Трампом «перемир’я».