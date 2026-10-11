Кривавий удар по передмістю Харкова: ракета влучила в магазин, є загиблі та поранені діти (фото)

Наслідки удару по передмістю Харкова / © Харківська ОДА

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Увечері 11 жовтня російська армія завдала ракетного удару по передмістю Харкова, влучивши в будівлю продовольчого магазину. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще 20 постраждали, серед них двоє дітей.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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«Троє людей загинули. Семеро — отримали поранення, серед яких дитина», — зазначив очільник ОВА у першому повідомленні про наслідки удару.

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Згодом кількість постраждалих зросла до дев’яти людей, серед яких двоє дітей. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.

© Харківська ОДА

На місці влучання спалахнула пожежа, горять п’ять автомобілів.

До ліквідації наслідків атаки залучені підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій та бригади екстреної медичної допомоги.

© Харківська ОДА

«Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі», — наголосив Синєгубов.

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© Харківська ОДА

Згодом Олег Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих зросла до 20.

«Серед постраждалих 13-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес та 8-річна дівчинка, яку з вибуховим пораненням госпіталізували медики», — написав він.

© Харківська ОДА



Ворожим ударом пошкоджено будівлю продовольчого магазину, 5 автомобілів, 2 багатоквартирних будинки та 1 приватний будинок.

© Харківська ОДА

«Локалізовано пожежу конструктивних елементів будівлі магазину та автівок на площі 300 кв.м», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська сьогодні ввечері ударили по ТЕЦ-5 в Харкові. Атака на енергетичну інфраструктуру відбулася під час оголошеного Трампом «перемир’я».

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