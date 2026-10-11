ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1839
Час на прочитання
1 хв

Кривавий удар по передмістю Харкова: ракета влучила в магазин, є загиблі та поранені діти (фото)

На місці ворожого удару спалахнула пожежа, загорілися автомобілі.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Наслідки удару по передмістю Харкова

Наслідки удару по передмістю Харкова / © Харківська ОДА

Доповнено додатковими матеріалами

Увечері 11 жовтня російська армія завдала ракетного удару по передмістю Харкова, влучивши в будівлю продовольчого магазину. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще 20 постраждали, серед них двоє дітей.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Троє людей загинули. Семеро — отримали поранення, серед яких дитина», — зазначив очільник ОВА у першому повідомленні про наслідки удару.

Згодом кількість постраждалих зросла до дев’яти людей, серед яких двоє дітей. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу.

/ © Харківська ОДА

© Харківська ОДА

На місці влучання спалахнула пожежа, горять п’ять автомобілів.

До ліквідації наслідків атаки залучені підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій та бригади екстреної медичної допомоги.

/ © Харківська ОДА

© Харківська ОДА

«Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі», — наголосив Синєгубов.

/ © Харківська ОДА

© Харківська ОДА

Згодом Олег Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих зросла до 20.

«Серед постраждалих 13-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес та 8-річна дівчинка, яку з вибуховим пораненням госпіталізували медики», — написав він.

/ © Харківська ОДА

© Харківська ОДА


Ворожим ударом пошкоджено будівлю продовольчого магазину, 5 автомобілів, 2 багатоквартирних будинки та 1 приватний будинок.

/ © Харківська ОДА

© Харківська ОДА

«Локалізовано пожежу конструктивних елементів будівлі магазину та автівок на площі 300 кв.м», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська сьогодні ввечері ударили по ТЕЦ-5 в Харкові. Атака на енергетичну інфраструктуру відбулася під час оголошеного Трампом «перемир’я».

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie