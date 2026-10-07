Кривавий удар по Прилуках: кількість загиблих знову зросла, серед них 5 дітей (фото, відео)

Удар по Прилуках 07.10.2026 / © ДСНС

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Доповнено додатковими матеріалами

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Прилуках на Чернігівщині зросла до 19 осіб, серед яких 5 дітей.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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О 19:13 рятувальники уточнили, що на місці виявлено тіло ще однієї, уже п’ятої дитини — таким чином кількість загиблих зросла до 19.

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Ще 55 людей постраждали, зокрема 7 дітей.

Ліквідація наслідків атаки триває. Рятувальники розбирають зруйновані конструкції та обстежують завали. На місці працюють усі екстрені служби.

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

На місці події працюють психологи ДСНС, які вже надали допомогу 90 людям.

© ДСНС

Кривавий удар РФ по Прилуках: останні новини

Нагадаємо, що сьогодні, 7 жовтня, Прилуки на Чернігівщині опинилися під російським ударом. На місто летіли крилаті ракети.

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ТСН.ua зібрав усе, що відомо про російську атаку на Прилуки та її наслідки.

Зокрема, під час російського ракетного удару по Прилуках загинули колишній поліцейський, який нещодавно повернувся з фронту, та його теща.

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