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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1921
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1 хв

Кривавий удар по Прилуках: кількість загиблих знову зросла, серед них 5 дітей (фото, відео)

Внаслідок ворожого удару по Прилуках Чернігівської області загинуло 19 людей, серед яких 5 дітей.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Удар по Прилуках 7.10.2026

Удар по Прилуках 07.10.2026 / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Прилуках на Чернігівщині зросла до 19 осіб, серед яких 5 дітей.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

О 19:13 рятувальники уточнили, що на місці виявлено тіло ще однієї, уже п’ятої дитини — таким чином кількість загиблих зросла до 19.

Ще 55 людей постраждали, зокрема 7 дітей.

Ліквідація наслідків атаки триває. Рятувальники розбирають зруйновані конструкції та обстежують завали. На місці працюють усі екстрені служби.

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

На місці події працюють психологи ДСНС, які вже надали допомогу 90 людям.

/ © ДСНС

© ДСНС

Кривавий удар РФ по Прилуках: останні новини

Нагадаємо, що сьогодні, 7 жовтня, Прилуки на Чернігівщині опинилися під російським ударом. На місто летіли крилаті ракети.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про російську атаку на Прилуки та її наслідки.

Зокрема, під час російського ракетного удару по Прилуках загинули колишній поліцейський, який нещодавно повернувся з фронту, та його теща.

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