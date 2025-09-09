Кривавий удар по селу, де людям видавали пенсію: МВС про ситуацію у Яровій (фото)

ДНК-лабораторія і "Білі янголи": як МВС працює на місці трагедії в Яровій / © МВС

На місці жорстокого авіаудару по селі Ярова на Донеччині, де окупанти скинули авіабомбу на людей, що отримували пенсії, тривають фіксація злочину, ідентифікація загиблих та евакуація цивільних.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ігор Клименко.

Станом на зараз відомо про 23 загиблих і 18 поранених.

На місці працюють поліцейські та рятувальники. Попри загрозу повторного удару, працівники ДСНС загасили пожежу, слідчі поліції зафіксували наслідки та доставили тіла загиблих для експертизи.

Для ідентифікації жертв авіаудару по Яровій задіяли мобільну ДНК-лабораторію ANDE. Працює штаб поліції для звернень рідних.

Правоохоронці та рятувальники допомагають транспортувати поранених із мобільних стабпунктів до лікарень. Після удару поліція отримала звернення щодо евакуації мешканців Ярової. «Білі янголи» вже вивезли 8 людей, серед них і 7-річна дівчинка. Загалом сьогодні з цього району евакуйовано 22 людини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про російський удар авіабомбою по селищу Ярова в Донецькій області. РФ завдала удару в той момент, коли людям видавали пенсії.

Європейські дипломати відреагували на атаку авіабомбою, яка вбила щонайменше 23 людини.