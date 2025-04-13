- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1510
- Час на прочитання
- 1 хв
Кривавий удар по Сумах: кількість загиблих і постраждалих знову зросла
За інформацією ДСНС, внаслідок російського удару загинули 34 людини.
У Сумах знову зросла кількість жертв від кривавого ракетного удару по центру міста.
Про це передає ДСНС України.
Так, станом на 18:00 відомо, що загинулм 34 особи, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.
Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про цинічний злочин РФ у Сумах.
Раніше у Сумській ОВА опублікували моторошні кадри з місця ракетних ударів.