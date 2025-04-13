Кривавий удар по Сумах: кількість загиблих і постраждалих знову зросла

Удар по Сумах

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У Сумах знову зросла кількість жертв від кривавого ракетного удару по центру міста.

Про це передає ДСНС України.

Так, станом на 18:00 відомо, що загинулм 34 особи, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.

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Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про цинічний злочин РФ у Сумах.

Раніше у Сумській ОВА опублікували моторошні кадри з місця ракетних ударів.