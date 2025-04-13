Кривавий удар по Сумах з понад 30 загиблими: що відомо про атаку РФ на Вербну неділю

Удар по Сумах / © ДСНС

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Сьогодні, 13 квітня, у Вербну неділю РФ завдала ракетного удару по центру міста Суми якраз тоді, коли люди виходили з цервки з гіллям верби. Внаслідок атаки, за останніми даними, загинули 32 людей, зокрема двоє дітей.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про цинічний злочин РФ та з’ясовував, чи може бути у цьому часткова вина місцевої влади.

Головна інформація про удар по Сумах

Ворог завдав удару по центру міста Суми двома балістичними ракетами.

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Внаслідок ракетної атаки, за останніми даними, загинули 32 людей, зокрема дві дитини.

Ще 84 особи постраждали, з них 10 дітей.

Трупи посеред вулиці і палаючі автівки

У Сумській ОВА опублікували моторошні кадри з місця ракетних ударів.

Дата публікації 11:39, 13.04.25 Кількість переглядів 370 Обстріл Сум: в ОВА показали відео

На відео видно поранених цивільних. Люди намагаються допомогти одне одному.

Також ДСНС, місцева влада і Володимир Зеленський опублікували моторошні фото, зроблені одразу після трагедії.

© Сумська обласна прокуратура

© ДСНС України

Наслідки атаки РФ на Суми / © Сумська міська рада Наслідки атаки РФ на Суми / © Сумська міська рада Наслідки атаки РФ на Суми / © Сумська міська рада Наслідки атаки РФ на Суми / © Сумська міська рада

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що під обстрілом була звичайна міська вулиця: будинки, освітні заклади, машини.

«Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють», — зазначив Зеленський.

Глава держави закликав Європу, США та весь світ відреагувати на терористичний акт РФ.

Що уразили окупанти

За офіційною інформацією, ворог цілеспрямовано атакував цивільну інфраструктуру. Зокрема, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що центром російського ракетного удару по Сумах 13 квітня стало приміщення регіонального Центру захисту прав людини.

До чого тут місцева влада

Міський голова Конотопа, що на Сумщині, Артем Семеніхін емоційно звернувся до голови Сумської ОВА Володимира Артюха та очільника СБУ в Сумській області Олега Красношапки. Він закликав посадовців піти у відставку.

«Звертаюсь до голови Сумської області Артюха. Чуч**о, якщо ти до 18:00 не станеш на коліна, не вибачишся перед людьми і не складеш свої повноваження. Якщо Красношапка, який також у темі, нічого не протидіяв цьому. Якщо ви не складете свої повноваження. Ракети по Сумах прилітають. Просто так прилітають? О 18:00 я розповім, що відбулось, скот**а. Скільки нам будуть таких призначати», — емоційно заявив Семеніхін,

Дата публікації 14:11, 13.04.25 Кількість переглядів 672 Мер Конотопа Семеніхін зробив різку заяву про обстріл Сум

На момент публікації новини мер Конотопа не назвав причину, у чому він бачить провину посадовців.

Нардепка Мар’яна Безугла натомість звинуватила в ударі військове командування, яке нібито зібрало бійців нанагородження.

«Росія обстріляла центр Сум на Вербну неділю. Звернення до Сирського і окремо до командувача ТрО: не збирайте військових на нагородження, а тим більше у цивільних містах, — знову росіяни мали інформацію про скупчення. І на полігонах досі шикування. Не шикуйте, не робіть „награждєнія і построєнія“. Щоб був проклятий ваш совок і ви з ним. СБУ: знову витік інформації», — заявила Безугла.

Після цих заяв голова ОП Андрій Єрмак закликав політиків «не піаритися на трагедії».

Економіст і блогер Сергій Марченко також розкритикував заяву Безуглої. На його думку, депутатка робить на трагедії політичний піар, що мовляв «генерали не так керують армією і в місті скупчені військові, по яким б’ють окупанти».

«Українська влада і військові говорять про удар російськими Іскандерами по цивільних. Показують розбитий тролейбус і купу тіл цивільних коло нього. І лише російські пропагандисти і депутатка Верховної Ради Безугла кажуть, що це був удар по „воєнним НАТО“, — пише Марченко.