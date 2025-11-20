Кривавий удар по Тернополю: що відомо про батька та сина, яких вбила Росія

Жалоба / © Pexels

Ракетна атака РФ по Тернополю забрала життя Віталія Долиняка та його маленького сина Давида. Дружина загиблого Тетяна та ще двоє їхніх дітей — Катерина й Анна — перебувають у лікарні.

Про це повідомляють знайомі родини у Facebook.

«Навіки разом…….Не можемо повірити, що вас вже немає. Як сильно ти любив своїх дівчаток, а як сильно ти любив свого хлопчика…Сьогодні мені важко було побачити очі твоєї мами та очі твоєї бабусі… Але я не зміг глянути в очі твоїм дівчаткам та твоїй дружині Тані, бо вони не знають, що вас вже нема…», — написав Іван Рудак.

Віталій та Давид Долиняки

Про трагедію в сім’ї розповіла також Наталія Орищак — педагог сестричок Каті та Ані, які навчаються у «Кіношколі». Вчора, 19 листопада, вони втратили тата і свого наймолодшого братика.

«Щастя виявилося таким крихким. Ще кілька годин тому це була щаслива родина: молоді, закохані, працьовиті батьки та троє чарівних дітей. Життя, плани, мрії… усе, що вони будували, — знищено вмить нелюдською жорстокістю. Я досі не можу в це повірити. Не можу осягнути масштабу болю, який накрив їхню родину. Дві ніжні принцеси, для яких батько був цілим люблячим всесвітом… залишилися без татуся… Дружина Таня… Немає слів, які б могли описати її вселенську втрату», — зазначила вона.

Віталій Долиняк, якого вбила Росія у Тернополі, та його дружина з двома дітьми

Віталій та Давид Долиняки, які загинули у Тернополі, ще двоє дітей перебувають у лікарні

Як стало відомо, Віталій активно займався волонтерською діяльністю. Зокрема, на своїй фірмі TurboWest він ремонтував автівки для військових.

Віталій Долиняк, який загинув під час обстрілу Тернополя 19 листопада

Нагадаємо, під час атаки на Тернопіль 19 листопада загинув 17-річний студент Руслан Бобик.

«Він назавжди залишиться у пам’яті всіх, хто його знав, спокійним, доброзичливим та щирим хлопцем. Світла і вічна пам’ять Руслану», — повідомили в навчальному закладі ВСП «Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. І.Пулюя».