Кривавий удар по Тернополю: що відомо про батька та сина, яких вбила Росія
Жорстокий удар Росії по Тернополю принесла горе в сім’ю Долиняків.
Ракетна атака РФ по Тернополю забрала життя Віталія Долиняка та його маленького сина Давида. Дружина загиблого Тетяна та ще двоє їхніх дітей — Катерина й Анна — перебувають у лікарні.
Про це повідомляють знайомі родини у Facebook.
«Навіки разом…….Не можемо повірити, що вас вже немає. Як сильно ти любив своїх дівчаток, а як сильно ти любив свого хлопчика…Сьогодні мені важко було побачити очі твоєї мами та очі твоєї бабусі… Але я не зміг глянути в очі твоїм дівчаткам та твоїй дружині Тані, бо вони не знають, що вас вже нема…», — написав Іван Рудак.
Про трагедію в сім’ї розповіла також Наталія Орищак — педагог сестричок Каті та Ані, які навчаються у «Кіношколі». Вчора, 19 листопада, вони втратили тата і свого наймолодшого братика.
«Щастя виявилося таким крихким. Ще кілька годин тому це була щаслива родина: молоді, закохані, працьовиті батьки та троє чарівних дітей. Життя, плани, мрії… усе, що вони будували, — знищено вмить нелюдською жорстокістю. Я досі не можу в це повірити. Не можу осягнути масштабу болю, який накрив їхню родину. Дві ніжні принцеси, для яких батько був цілим люблячим всесвітом… залишилися без татуся… Дружина Таня… Немає слів, які б могли описати її вселенську втрату», — зазначила вона.
Як стало відомо, Віталій активно займався волонтерською діяльністю. Зокрема, на своїй фірмі TurboWest він ремонтував автівки для військових.
Нагадаємо, під час атаки на Тернопіль 19 листопада загинув 17-річний студент Руслан Бобик.
«Він назавжди залишиться у пам’яті всіх, хто його знав, спокійним, доброзичливим та щирим хлопцем. Світла і вічна пам’ять Руслану», — повідомили в навчальному закладі ВСП «Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. І.Пулюя».