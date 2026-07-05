Удар РФ по Запоріжжю / © Національна поліція України

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Увечері неділі, 5 липня, Росія завдала удару по Запоріжжю. Зросла кількість жертв: девʼятеро людей отримали поранення, серед них — поліцейський, який помер під час реанімаційних заходів.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Окупанти вдарили по місту двома ФАБ-500 з УМПК. Одна з авіабомб влучила поряд з багатоповерхівкою.

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У поліції розповіли, що правоохоронці виконували службові обов’язки, коли сталася атака. Внаслідок обстрілу двоє працівників поліції отримали важкі поранення. Один з них помер під час реанімаційних заходів.

Також поранені ще семеро цивільних громадян. Усім надано необхідну медичну допомогу.

Окрім того, росіяни завдали авіаудару по приватному сектору. Постраждав 15-річний підліток. Від влучання відбулося займання будинку. Пожежу гасили рятувальники.

© Національна поліція України

© Національна поліція України

© Національна поліція України

© Національна поліція України

© Національна поліція України

Атака РФ по Запоріжжю — що відомо

Нагадаємо, у Запоріжжі в неділю, 5 липня, пролунали вибухи. Влада повідомила, що було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, а серед постраждалих опинилися двоє співробітників поліції.

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Напередодні окупанти завдали щонайменше п’яти ударів по Запоріжжю. Через атаку було зруйновано частину багатоповерхового будинку, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, автостоянку та припарковані автомобілі.

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