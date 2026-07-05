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Кривавий удар РФ по Запоріжжю: загинув поліцейській, кількість поранених зросла — нові деталі (фото)
Окупанти вдарили по місту двома ФАБ-500: одна з авіабомб влучила поряд з багатоповерхівкою.
Увечері неділі, 5 липня, Росія завдала удару по Запоріжжю. Зросла кількість жертв: девʼятеро людей отримали поранення, серед них — поліцейський, який помер під час реанімаційних заходів.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Окупанти вдарили по місту двома ФАБ-500 з УМПК. Одна з авіабомб влучила поряд з багатоповерхівкою.
У поліції розповіли, що правоохоронці виконували службові обов’язки, коли сталася атака. Внаслідок обстрілу двоє працівників поліції отримали важкі поранення. Один з них помер під час реанімаційних заходів.
Також поранені ще семеро цивільних громадян. Усім надано необхідну медичну допомогу.
Окрім того, росіяни завдали авіаудару по приватному сектору. Постраждав 15-річний підліток. Від влучання відбулося займання будинку. Пожежу гасили рятувальники.
Атака РФ по Запоріжжю — що відомо
Нагадаємо, у Запоріжжі в неділю, 5 липня, пролунали вибухи. Влада повідомила, що було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, а серед постраждалих опинилися двоє співробітників поліції.
Напередодні окупанти завдали щонайменше п’яти ударів по Запоріжжю. Через атаку було зруйновано частину багатоповерхового будинку, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, автостоянку та припарковані автомобілі.