Кривий Ріг масовано атакували ударні БпЛА

Дрони атакували Кривий Ріг / © MIL.IN.UA

Російські війська масовано атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.

За словами Вілкула, над містом зафіксували близько 30 ударних дронів типу «Шахед», які наближалися до Кривого Рогу.

«Підліт — 10 хвилин. Бережіть себе та своїх близьких», — написав він у своєму Telegram-каналі, закликавши містян залишатися в укриттях.

Про кілька груп безпілотників, що рухалися в напрямку міста, також повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Місцеві жителі повідомили про вибухи, які було чути в Кривому Розі під час повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 8 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що через влучання по об’єктах цивільної інфраструктури у Полтаві сталися пожежі в адмінбудівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.