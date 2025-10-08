- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кривий Ріг масовано атакували ударні БпЛА
Місцеві жителі повідомили про вибухи у місті.
Російські війська масовано атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками.
Про це повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.
За словами Вілкула, над містом зафіксували близько 30 ударних дронів типу «Шахед», які наближалися до Кривого Рогу.
«Підліт — 10 хвилин. Бережіть себе та своїх близьких», — написав він у своєму Telegram-каналі, закликавши містян залишатися в укриттях.
Про кілька груп безпілотників, що рухалися в напрямку міста, також повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.
Місцеві жителі повідомили про вибухи, які було чути в Кривому Розі під час повітряної тривоги.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 8 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що через влучання по об’єктах цивільної інфраструктури у Полтаві сталися пожежі в адмінбудівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.