ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
1 хв

Кривий Ріг масовано атакували ударні БпЛА

Місцеві жителі повідомили про вибухи у місті.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дрони атакували Кривий Ріг

Дрони атакували Кривий Ріг / © MIL.IN.UA

Російські війська масовано атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.

За словами Вілкула, над містом зафіксували близько 30 ударних дронів типу «Шахед», які наближалися до Кривого Рогу.

«Підліт — 10 хвилин. Бережіть себе та своїх близьких», — написав він у своєму Telegram-каналі, закликавши містян залишатися в укриттях.

Про кілька груп безпілотників, що рухалися в напрямку міста, також повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Місцеві жителі повідомили про вибухи, які було чути в Кривому Розі під час повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 8 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що через влучання по об’єктах цивільної інфраструктури у Полтаві сталися пожежі в адмінбудівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.

Дата публікації
Кількість переглядів
183
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie