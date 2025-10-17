ТСН у соціальних мережах

Кривий Ріг під ударом: масована шахедна атака, пролунало понад 10 вибухів

У ніч проти 17 жовтня російські війська здійснили масований обстріл Кривого Рогу дронами-камікадзе типу «Шахед». Над містом пролунало понад 10 вибухів, працює ППО.

Дрон

Дрон / © tsn.ua

У ніч проти 17 жовтня 2025 року Кривий Ріг опинився під потужною атакою ворожих безпілотників. Місцеві мешканці повідомляють про понад 10 вибухів і десятки «Шахедів» у небі.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул

За попередньою інформацією, українська протиповітряна оборона активно знищує повітряні цілі. Військові та влада закликають людей залишатися в укриттях і не фіксувати роботу ППО.

Інформація про постраждалих та наслідки ударів наразі уточнюється. На місцях працюють усі екстрені служби.

Мешканців просять не виходити на вулицю під час тривоги, тримати телефони зарядженими та стежити за оновленнями офіційних каналів.

