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Кривий Ріг — у місті двоє загиблих через атаку РФ
Війська РФ ударили по промисловому підприємству — є загиблі. На місці удару почалася пожежа.
Двоє людей загинули у Кривому Розі через атаку РФ на промислове підприємство.
Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
«Ще одна шахедна атака на промислове підприємство міста.
Є пожежа. Розпочато аварійно-рятувальну операцію», — зазначив він.
За даними очільника ОВА Олександра Ганжи, у Дніпропетровській області троє людей загинули. Понад 10 разів ворог атакував п’ять районів області безпілотниками і артилерією.
Раніше повідомлялося, що у Харкові зафіксовано руйнування у двох районах міста після ворожої атаки. Росіяни били «Шахедами».