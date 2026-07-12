Кривий Ріг перебував під атакою / © Associated Press

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Двоє людей загинули у Кривому Розі через атаку РФ на промислове підприємство.

Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Ще одна шахедна атака на промислове підприємство міста.

Є пожежа. Розпочато аварійно-рятувальну операцію», — зазначив він.

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За даними очільника ОВА Олександра Ганжи, у Дніпропетровській області троє людей загинули. Понад 10 разів ворог атакував п’ять районів області безпілотниками і артилерією.

Раніше повідомлялося, що у Харкові зафіксовано руйнування у двох районах міста після ворожої атаки. Росіяни били «Шахедами».

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