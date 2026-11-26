Пожежа / © Associated Press

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Пізно ввечері 26 листопада Кривий Ріг опинився під атакою реактивних безпілотників. Під час загрози в місті пролунали вибухи.

Про це повідомляють у місцевих пабліках.

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Атака РФ на Кривий Ріг — що відомо

За наявною інформацією, удар по місту здійснюється із застосуванням реактивних БпЛА, через що місцеві жителі чують вибухи. Інших подробиць щодо ситуації в місті наразі немає.

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Атака РФ на Кривий Ріг / © Свої

Атака РФ на Кривий Ріг / © Telegram-канал Свої.Кривий Ріг

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Харкові російські війська вдруге від початку повномасштабного вторгнення атакували басейн, у якому готується до міжнародних змагань національна збірна України з артистичного плавання.

Окрім цього, у Києві вранці 26 листопада спалахнула сильна пожежа на лівому березі неподалік станції червоної гілки метро. Загоряння виникло в районі одного з торговельних центрів унаслідок нічної балістичної атаки на столицю.

Також російська армія атакувала Хмельниччину ввечері 26 листопада. Після удару на території одного з підприємств спалахнула пожежа — з’явилися перші подробиці наслідків атаки.

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