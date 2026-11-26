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Кривий Ріг здригнувся від вибухів: РФ атакує місто реактивними дронами
У Кривому Розі пролунали вибухи під час атаки реактивних дронів.
Пізно ввечері 26 листопада Кривий Ріг опинився під атакою реактивних безпілотників. Під час загрози в місті пролунали вибухи.
Про це повідомляють у місцевих пабліках.
Атака РФ на Кривий Ріг — що відомо
За наявною інформацією, удар по місту здійснюється із застосуванням реактивних БпЛА, через що місцеві жителі чують вибухи. Інших подробиць щодо ситуації в місті наразі немає.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, у Харкові російські війська вдруге від початку повномасштабного вторгнення атакували басейн, у якому готується до міжнародних змагань національна збірна України з артистичного плавання.
Окрім цього, у Києві вранці 26 листопада спалахнула сильна пожежа на лівому березі неподалік станції червоної гілки метро. Загоряння виникло в районі одного з торговельних центрів унаслідок нічної балістичної атаки на столицю.
Також російська армія атакувала Хмельниччину ввечері 26 листопада. Після удару на території одного з підприємств спалахнула пожежа — з’явилися перші подробиці наслідків атаки.