Пожежа, вогонь / © pixabay.com

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У ніч проти 21 листопада російська армія продовжила атакувати Кривий Ріг. Під ударом знову опинилося промислове підприємство міста.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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За його словами, росіяни застосували реактивний «Шахед», який влучив у промисловий об'єкт.

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На місці удару спалахнула пожежа. Рятувальники розпочали її ліквідацію.

Інформації про можливих постраждалих та масштаби пошкоджень наразі немає.

Нагадаємо, ввечері 20 листопада російські війська атакували Кривий Ріг двома балістичними ракетами. Під час аварійно-рятувальних робіт окупанти завдали повторних ударів реактивними безпілотниками.

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Нагадаємо, у ніч проти 20 листопада та вранці росіяни здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, випустивши понад 490 повітряних цілей — ракети та дрони.

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Вранці 20 листопада російський безпілотник влучив у будинок-музей другого президента України Леоніда Кучми в селі Чайкине на Чернігівщині. Внаслідок удару в будівлі спалахнула пожежа.

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