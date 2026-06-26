Криза в окупованому Криму посилюється: що насправді відбувається на півострові

Крим / © Pixabay

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В окупованому Криму розростається масштабна криза, яка вже вийшла за межі дефіциту палива та почала зачіпати постачання продуктів харчування і медикаментів. Через це російська окупаційна влада намагається утримати контроль за допомогою режиму надзвичайного стану.

Про це в ефірі телеканалу «Київ24» заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Яка ситуація в Криму — заява Андрющенка

За словами експерта, офіційні рішення росіян лише підтверджують глибину проблем на півострові.

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«Оці заяви про запровадження надзвичайного стану — це і є поступові кроки до цього. Власне, чому і оголошено надзвичайний стан — тому що є там проблеми з постачанням ліків, є вже проблеми з постачанням продуктів споживання і тому що скорочуються ті запаси, які були в великих супермаркетах», — наголосив Петро Андрющенко.

Він додав, що російська сторона намагається реагувати на ці виклики, проте спроби взяти ситуацію під контроль навряд чи будуть успішними. Водночас тотальної паніки серед місцевого населення наразі немає, оскільки люди орієнтуються на торішній досвід.

«На суспільний настрій в Криму досить сильно впливають торішні події з такою самою кризою, яку врешті-решт вдалось врегулювати за два місяці. Тому вони ще плекають надію, що щось станеться, хтось щось вирішить. Але воно потрошку гірше і гірше — не тільки пов’язано безпосередньо з паливом, а за багатьма напрямками життєдіяльності людей вже відчувається це кризове явище», — пояснив керівник Центру вивчення окупації.

Наостанок Андрющенко закликав не оцінювати ситуацію на півострові лише за поодинокими роликами в соцмережах, оскільки реальні настрої кримчан наразі приховані.

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«Зараз вони перебувають, умовно кажучи, в стадії заперечення всіх історій і от коли вони перейдуть до стадії прийняття, то ми побачимо вже геть інші, набагато більш панічні настрої», — підсумував експерт.

Деокупація Криму — останні новини

Нагадаємо, в окупованому Криму російська «влада» запровадила режим надзвичайної ситуації. Загарбники пояснили це рішення потребою в оперативному врегулюванні економічних питань.

Також хороші дрони СБУ успішно атакували російські військові об’єкти в окупованій Керчі на Кримському півострові. Безпілотники поцілили у два російські кораблі забезпечення, вантажопасажирський пором та російську ППО біля Керченської протоки.

До слова, на Керченському мосту — на виїзд із тимчасово анексованого Криму — утворилася величезна черга, у якій майже 2 тис. автомобілів.

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