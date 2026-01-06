Крижані водойми забрали життя чотирьох людей в Україні: серед загиблих є дитина

Лід / © pixabay.com

Минулої доби в Україні зафіксували одразу кілька трагічних випадків на зимових водоймах. У різних регіонах загинули четверо людей, зокрема неповнолітній хлопчик.

Про це повідомила ДСНС України.

Нещастя сталися у Львівській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Зокрема на Кіровоградщині в селі Рубаний Міст Новоукраїнського району під час пошуків зниклого хлопчика 2013 року народження рятувальники знайшли його тіло у водоймі.

«Будьте обережні — не виходьте на лід. Через коливання температури це смертельно небезпечно. Бережіть себе та дітей!», — зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, 2 січня у Шевченківському районі Києва сталася надзвичайна подія. Місцеві жителі під час прогулянки виявили тіло жінки без ознак життя поблизу річки Сирець.