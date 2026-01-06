- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 138
- Час на прочитання
- 1 хв
Крижані водойми забрали життя чотирьох людей в Україні: серед загиблих є дитина
Крижані водойми за одну добу стали смертельною пасткою для чотирьох людей в Україні. Серед загиблих — дитина.
Минулої доби в Україні зафіксували одразу кілька трагічних випадків на зимових водоймах. У різних регіонах загинули четверо людей, зокрема неповнолітній хлопчик.
Про це повідомила ДСНС України.
Нещастя сталися у Львівській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Зокрема на Кіровоградщині в селі Рубаний Міст Новоукраїнського району під час пошуків зниклого хлопчика 2013 року народження рятувальники знайшли його тіло у водоймі.
«Будьте обережні — не виходьте на лід. Через коливання температури це смертельно небезпечно. Бережіть себе та дітей!», — зазначили в ДСНС.
Нагадаємо, 2 січня у Шевченківському районі Києва сталася надзвичайна подія. Місцеві жителі під час прогулянки виявили тіло жінки без ознак життя поблизу річки Сирець.