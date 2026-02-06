Крижаний дощ і сніг: поліція перекрила рух на важливій трасі

На Одещині перекрили трасу через негоду

Реклама

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області з вечора п’ятниці, 6 лютого, перекрила важливу дорогу в області. Запроваджено повну заборону на проїзд для всіх видів транспорту на ділянці міжнародної траси М-13 Кропивницький — Платонове (Кишинів).

Про перекриття дороги та складні метеорологічні умови у більшості регіонів попереджає Патрульна поліція України.

Де діють обмеження та чого очікувати від погоди

Заборона руху набула чинності від 18:30 п’ятниці і стосується відрізка автошляху від села Агафіївка до села Платонове, що веде у напрямку кордону з Молдовою. Ситуацію у цьому районі критично ускладнює крижаний дощ, який синоптики прогнозують не лише на Одещині, а й у Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

Реклама

Сніговий фронт суне на Київ та захід

За прогнозами синоптиків, у ніч проти суботи, 7 лютого, погода погіршиться на значній території країни: снігопади накриють Волинську, Рівненську, Львівську, Житомирську, Вінницьку та Київську області.

Правоохоронці нагадують, що на слизькій дорозі гальмівний шлях збільшується в рази, тому закликають водіїв уникати різких маневрів, а в разі надзвичайної ситуації негайно телефонувати на лінію 102.

Нагадаємо, в останніх оновленнях провідних європейських центрів прогнозування для України з’являються «перші весняні сигнали». Але є нюанси — попереду очікується різке, інтенсивне, однак короткочасне похолодання з морозами 19-24°.