ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
262
Час на прочитання
1 хв

Крижаний прогноз на 4 лютого: які регіони України накриють морози, а де буде плюс

Середа принесе до окремих областей до 15 градусів морозу, тоді як на Закарпатті очікується відлига.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Зима в Україні

Зима в Україні

Україну 4 лютого розділить температурний контраст: від лютих морозів на сході до плюсової температури на заході. Синоптики попереджають про ожеледицю та місцями невеликий сніг.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Погода в Україні 4 лютого

Погода в Україні 4 лютого буде хмарною з проясненнями. У західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині пройде невеликий сніг, на Закарпатті й Прикарпатті — опади у вигляді дощу. На більшій частині території без істотних опадів.

На Прикарпатті прогнозується ожеледь, у ранкові години на північному сході місцями можливий туман; на автошляхах країни подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східного напрямку, 7 — 12 м/с.

У Житомирській, Київській та Черкаській областях вдень очікується -5…-10°; на північному сході та сході країни -10…-15°; на Прикарпатті та в Криму 0…-5°; на Закарпатті +1…+6°.

Погода в Києві та області

У Києві та області 4 лютого буде хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 — 10 м/с.

Температура по області вдень -5…-10°; у Києві вдень -8…-10°.

Нагадаємо, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 4 лютого в Україні ще триматимуться морози до -19°C (на північному сході до -22°C), але на заході вже потеплішає до +4°C та пройдуть опади. У Києві буде -10°C вдень. Від 5 лютого по всій країні очікується підвищення температури й посилення вітру, а наступна хвиля помірного похолодання прийде 9 — 12 лютого.

Дата публікації
Кількість переглядів
262
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie