Крижаний прогноз на 4 лютого: які регіони України накриють морози, а де буде плюс

Зима в Україні

Реклама

Україну 4 лютого розділить температурний контраст: від лютих морозів на сході до плюсової температури на заході. Синоптики попереджають про ожеледицю та місцями невеликий сніг.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Погода в Україні 4 лютого

Погода в Україні 4 лютого буде хмарною з проясненнями. У західних областях, а також на Вінниччині та Житомирщині пройде невеликий сніг, на Закарпатті й Прикарпатті — опади у вигляді дощу. На більшій частині території без істотних опадів.

Реклама

На Прикарпатті прогнозується ожеледь, у ранкові години на північному сході місцями можливий туман; на автошляхах країни подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східного напрямку, 7 — 12 м/с.

У Житомирській, Київській та Черкаській областях вдень очікується -5…-10°; на північному сході та сході країни -10…-15°; на Прикарпатті та в Криму 0…-5°; на Закарпатті +1…+6°.

Погода в Києві та області

У Києві та області 4 лютого буде хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 — 10 м/с.

Реклама

Температура по області вдень -5…-10°; у Києві вдень -8…-10°.

Нагадаємо, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 4 лютого в Україні ще триматимуться морози до -19°C (на північному сході до -22°C), але на заході вже потеплішає до +4°C та пройдуть опади. У Києві буде -10°C вдень. Від 5 лютого по всій країні очікується підвищення температури й посилення вітру, а наступна хвиля помірного похолодання прийде 9 — 12 лютого.