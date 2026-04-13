Крижаний удар у квітні: на Україну чекає небезпечна ніч

Похолодання до -5°C може знищити майбутній врожай фруктів в Україні.

Ірина Лаб'як
Весняні заморозки в Україні / © УНІАН

Україну у ніч проти 14 квітня охоплять заморозки до -5°C, що становить серйозну загрозу для садів, що квітнуть. Синоптики оголосили перший та другий рівні небезпеки для низки областей.

Про це повідомила ДСНС України.

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, у ніч проти 14 квітня на більшій частині території країни, за винятком Закарпаття та східних регіонів, очікуються заморозки на поверхні ґрунту в межах 0…-5°C. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

У правобережній частині України прогнозуються заморозки у повітрі — 0…-3°C. Там оголошено другий рівень небезпеки, помаранчевий.

«Важливо: такі погодні умови можуть завдати значної шкоди ранньоквітучим плодовим деревам. Закликаємо господарів та садівників врахувати цю інформацію та, за можливості, вжити заходів для захисту насаджень!» — наголосили надзвичайники.

Нагадаємо, 14 квітня на Київщині та в столиці очікуються небезпечні заморозки: в області вночі буде 0…-3° у повітрі, у Києві 0…-2° на ґрунті. Похолодання може зашкодити ранньоквітучим плодовим деревам. Вдень потеплішає до +11…+16°. Протягом 14-18 квітня переважатиме суха погода, лише наприкінці тижня можливий невеликий дощ. Після найхолоднішої ночі проти вівторка надалі нічна температура підніметься до +3…+8° тепла. Найтепліші дні припадуть на 15-16 квітня з температурою до +18°, проте від 17 квітня через хмарність знову похолоднішає до +9…+14°.

