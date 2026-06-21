"Ксенофобія лише зростає": Сибіга про поширення антиукраїнських настроїв у Польщі

У Польщі зростають антиукраїнські настрої / © Facebook/Міністерство закордонних справ України

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував погіршення ставлення поляків до українців. Міністр розповів, як змінюється ставлення поляків до українців, і що на це впливає.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Сибіга про ставлення поляків до українців

Міністр закордонних справ повідомив, що ставлення поляків до українців суттєво погіршується:

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«Ми вже бачимо суттєве зростання антиукраїнських настроїв в Польщі. Я, як міністр, отримую зараз інформацію по фактах, а їх дуже багато в різних регіонах Польщі, нападів на українців, їх приниження, булінгу дітей в школах», — каже Сибіга.

За його словами, ці випадки проговорювалися з польськими дипломатичними каналами, адже таких випадків ксенофобії важко знайти в інших країнах. Також Сибіга додав, що неприязнь до українців у Польщі продовжує зростати.

«Ксенофобія щодо українців лише нарощується і зростає. Це становить зараз загрозу для їхнього життя. Тому нам дуже важливо, щоб емоції були відкладені в сторону», — додає міністр.

Сибіга заявив, що в України та Польщі є позитивний попередній досвід, але важливо, аби в обох країнах була воля на подолання ненависті. Україна до чесного та рівноправного діалогу готова.

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Також посадовець додав, що роль України через повномасштабну війну зараз зростає, подобається це комусь чи ні. І Україна тепер не має нікому нічого доводити.

«Тому працюймо. Ми цінуємо всю допомогу, яка була надана. Ми цінуємо той трек, який ми маємо з нашими польськими друзями. Я впевнений, що ми знайдемо ці точки взаємного дотику», — завершив Сибіга.

У Польщі погіршується ставлення до українців

Нагадаємо, що ставлення поляків до українців, які перебувають у Польщі, останнім часом помітно погіршилося, попри значний внесок наших громадян у польську економіку.

Як зазначив посол України в Польщі Василь Боднар, варто чітко розділяти сприйняття самої війни та ставлення до мігрантів. Більшість польського суспільства та уряд чітко усвідомлюють загрозу з боку РФ і підтримують боротьбу України.

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Винятком є хіба що радикальні сили на зразок партії «Конфедерація» Гжегожа Брауна, яка просуває антиукраїнські лозунги.

Водночас побутові настрої щодо українців усередині країни погіршуються через питання історичної пам’яті, прикордонні суперечки та економічні чинники. Емпатія досі присутня, проте на ситуацію негативно впливають стереотипи та використання української теми в політичних перегонах.

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