КСУ прийняв до розгляду дві скарги Коломойського щодо нехтування прав людини – адвокати

Конституційний Суд прийняв до розгляду дві конституційні скарги Ігоря Коломойського щодо нехтування прав людини в нормах Кримінального процесуального кодексу України.

Як повідомив захист Ігоря Коломойського, бізнесмен звернувся до КСУ зі скаргами на норми Кримінального процесуального кодексу України (КПК України), які фактично дозволяють застосовувати необмежений розмір застави та забороняють оскарження ухвал слідчого судді до Верховного Суду. Йдеться про абзац п’ятий частини п’ятої статті 182 та частину четверту статті 424 КПК України.

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Конституційний Суд України визнав скарги бізнесмена прийнятними та такими, що підлягають розгляду колегією суду.

У зв’язку з цим захист Коломойського повідомив, що буде використовувати всі доступні інструменти захисту, щоб покласти кінець свавільному нехтуванню права людини та астрономічним мільярдним заставам.

"Ми використовуємо всі доступні нам інструменти захисту. Якщо закон дозволяє свавільне нехтування правами людини – ми будемо оскаржувати такий закон. Маємо надію, що Конституційний Суд покладе кінець астрономічним мільярдним заставам, які навіть неможливо оскаржити до Верховного Суду", – прокоментував новину адвокат Олександр Лисак.

"Справа" Ігоря Коломойського

Нагадаємо, 2 вересня 2024 року сплив граничний термін тримання Коломойського під вартою. Бізнесменові було змінено запобіжний захід на заставу. Проте Коломойський досі перебуває в ув'язненні.

Справа, через яку бізнесмен досі перебуває в СІЗО, стосується подій 2003 року, коли було скоєно напад на директора однієї з юридичних компаній у Криму. Цю справу поновили в один день зі справою "Приватбанку".

Європейський суд з прав людини розпочав розгляд скарги адвокатів Коломойського щодо незаконності його кримінального переслідування та допущених під час нього порушень прав і свобод.

Крім того, стало відомо, що міжнародні експерти IAC ISHR знайшли порушення у справі Коломойського.

Загалом 61-річний Ігор Коломойський, який скаржиться на погіршення стану здоров’я, перебуває в СІЗО вже майже 13 місяців.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про скандальну справу, та з'ясовував, що "закидають" бізнесменові та що не так зі звинуваченнями.

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