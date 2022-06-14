КСУ провалив вибори нового голови - впродовж місяця відбудуться повторні

Наприкінці минулого місяця колишнього голову Конституційного суду Олександра Тупицького було оголошено в міжнародний розшук, наразі нового не обрали.

У вівторок, 14 червня, Конституційний суд України на засіданні не зміг обрати нового голову.

Про це повідомили на офіційному сайті КСУ.

Жоден кандидат на цю посаду не отримав необхідну кількість голосів суддів. Для обрання голови КС потрібно 10 голосів суддів із 14 чинних на цей час.

Про дату нового засідання наразі невідомо.

"Якщо жоден із кандидатів на посаду голови суду не одержав необхідної кількості голосів, проводяться нові вибори не пізніше ніж через місяць з дня проведення попередніх виборів голови суду. Таким чином, не пізніше ніж 15 липня Суд має провести повторні вибори", – зазначила представниця Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгиря.

Нагадаємо, що 27 травня Подільський районний суд міста Києва оголосив колишнього голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького, обвинуваченого у вчиненні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя, у міжнародний розшук.