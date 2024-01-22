Кубань, Бєлгородщина та Слобожанщина: Зеленський назвав історично населені українцями території в РФ

Президент України Володимир Зеленський 22 січня підписав указ №17/2024 "Про історично населені українцями території Російської Федерації". Президент доручив владі розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Росії, які проживають на "історично населених ними землях" на території нинішніх Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ.

Текст указу опублікував Офіс президента.

Як зазначається в указі, Росія впродовж століть систематично вчиняла і продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців, порушення їхніх прав і свобод, у тому числі на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині.

Також Москва порушує права українців на отримання освіти українською мовою та її вільне використання, громадянські, соціальні, культурні та релігійні права, право доступу до україномовних ЗМІ, йдеться в документі.

Указом президента Кабміну доручено розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців в Росії, у тому числі на історично населених ними землях (на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації), передбачивши, зокрема:

опрацювання питання стосовно збору та вивчення фактів і свідчень про злочини, вчинені проти українців, що проживають (проживали) на територіях Росії, історично населених етнічними українцями, про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації щодо українців, відновлення та збереження історичної пам’яті, у тому числі щодо утворення центру із зазначених питань;

активізацію роботи з протидії дезінформації та пропаганді Російської Федерації щодо історії та сьогодення українців в Росії та всіх поневолених нею народів із залученням вітчизняних та зарубіжних вчених, експертів, представників української громадськості за кордоном та організацій закордонних українців до підготовки та проведення заходів, спрямованих на розвінчування російських міфів про Україну;

розвиток взаємодії між українцями та поневоленими Росією народами;

забезпечення спільно з Національною академією наук України підготовки й поширення в Україні та світі матеріалів про понад тисячолітню історію українського державотворення, історичні зв’язки земель, населених етнічними українцями, з українськими національними державними утвореннями у різні історичні періоди;

висвітлення у навчальних програмах і підручниках для закладів освіти правдивої історії етнічних українців на історично населених ними землях у межах Російської Федерації.

Міністерству закордонних справ України доручено забезпечити врахування положень цього указу під час розробки комплексної стратегії взаємодії України з українською всесвітньою спільнотою.

Нагадаємо, Зеленський внесе до Верховної Ради законопроєкт про множинне громадянство.

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