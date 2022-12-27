Кубраков розповів, хто виграє від ухвалення містобудівної реформи

Законопроєкт створює умови, за яких міста не обійдуться без генерального плану.

Ухвалення містобудівної реформи (законопроєкт №5655) дозволить місцевій владі мати все, що потрібно, аби зупиняти незаконні забудови. Крім того, буде відповідальність за мовчазні погодження будівництва "примар", які ніколи не будуть введені в експлуатацію чи під'єднані до електромереж.

Про це повідомляється в колонці віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова для НВ.

"Зокрема, №5655 надає додаткові повноваження органам місцевого самоврядування. Разом з повноваженнями вони отримують порядок, що робити з незаконним будівництвом, як діяти з таким об'єктом, як зупиняти. Тепер ніхто не зможе сказати: вибачте, у нас тут незаконна будівля, яка будується в центральній частині міста, і ми не можемо це зупинити, бо у нас немає повноважень. Все. Є повноваження, є інструменти, є відповідальність. І питання придбання житла в незаконних будовах піде в історію", - пояснює міністр.

Крім цього, за його словами, законопроєкт створює умови, за яких міста не обійдуться без генерального плану. Його відсутність дозволяла нечистим на руку чиновникам надавати дозволи на будівництво будь-де.

Він також зазначив, що від першого до другого читання були проведені десятки зустрічей з профільними громадськими організаціями, експертами галузі, представниками міжнародної спільноти.

"Реформу містобудівної галузі ми вважаємо революційною. Все, що зараз відбувається в паперовому вигляді, буде відбуватись в одній IT-системі, кожна дія або бездіяльність учасника будівельного процесу буде зафіксована в системі. А це те, чого саме бояться і забудовники, і місцеві чиновники", - резюмує Кубраков.

Нагадаємо, в грудні Верховна Рада підтримала законопроєкт №5655, який запускає комплексну реформу містобудування. Зокрема, він передбачає максимальну цифровізацію документів і процесів, автоматизацію багатьох процедур та посилення відповідальності за незаконні дії.

Також країни G7 готові долучитися до моніторингу впровадження в Україні реформи містобудування.