Кубраков: "УЗ" завершує рік із прибутком завдяки системним змінам в управлінні

Кубраков очолив Мінінфраструктури у травні 2021-го.

"Укрзалізниця" завершує рік із прибутком завдяки низці системних змін, які були запроваджені антикризовим менеджментом у 2021 році.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"За короткий час нашій команді вдалося відновити фінансову стійкість компанії та показати перші результати "Великого будівництва" на залізниці. Електрифіковані перші з десятка запланованих маршрутів, нові поїзди курсують на Півдні та Сході, про'ктуються станції Київського приміського експресу, нові гілки та маршрути", – написав міністр.

За його словами, одразу після призначення міністром у травні 2021 року він почав вивчати проблеми "УЗ". "Навіть перших тижнів на посаді було достатньо, щоб оцінити глибину кризи, в якійперебувала залізниця. Останньою краплею стала звістка про сплату менеджментом "Укрзалізниці" боргів "Сбербанку" Росії в повному обсязі, без оскаржень у суді, без істотних торгів або реструктуризації. Тоді ми отримали рішення РНБО, запровадила Антикризовий штаб на базі Міністерства – для того, щоб запобігти катастрофі", — нагадав Кубраков.

Міністр наголосив, що запобігти дефолту та зупинці стратегічної державної компанії дозволили низку управлінських рішень. Зокрема, йдеться про усунення компаній-посередників, через які ціни на електроенергію для УЗ були завищені. "Завдяки рішенню уряду, УЗ отримала можливість закуповувати електроенергію безпосередньо у виробника – "Енергоатому". Перший укладений контракт за новими правилами дозволив УЗ заощадити понад 4 млрд грн", — написав Кубраков.

Також, за словами Міністра, стабілізації сприяло підвищення тарифів на вантажні перевезення. "Історично найвища ставка на перевезення дозволила УЗ отримати додаткові 2 млрд грн цього року та ще 12 - у наступному. Це рішення було непопулярним, його намагалися оскаржити в судах, але системний бізнес розуміє – підвищення тарифів необхідне для того, щоб "Укрзалізниця" мала ресурси на відновлення", — наголосив керівник Мінінфраструктури.

"Майже половина залізничних доріг має протерміновані ремонтні терміни, середній вік вантажних вагонів – 29 років. Без капітальних інвестицій залізниця стане ще повільнішою, небезпечнішою, а згодом і не потрібною ні бізнесу, ні державі", — додав він.

Третім фактором стабілізації ситуації на "УЗ" стало дотримання принципів OECD у питаннях корпоративного управління. "Реформа корпоративного управління є ключем до системної та злагодженої роботи стратегічної державної компанії. Як і менеджмент компанії, так і Наглядова рада повинні складатися з професіоналів, які працюють за певними КРІ, бути політично незалежними та ставити інтереси компанії та держави понад усе", — упевнений міністр.

Він нагадав, що після закінчення терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради МІУ було оголошено новий конкурс, який відбувається з дотриманням усіх правил та процедур. "Вже найближчим часом чекаю на початок роботи повноцінної Наглядової ради, яка запустить процес відбору правління", — написав він.

"УЗ вдалося зупинити за крок від прірви, більше того — закладено фундамент до системного оновлення як інфраструктури, так і рухомого складу. Це командний результат, який ще раз підтверджує, що ми на правильному шляху", — резюмував Кубраков.

Раніше ЗМІ опублікували дані тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування зловживань попереднього менеджменту "УЗ", згідно з якими у 2021 році компанія могла отримати 8 млрд грн збитку.