Куди цілилась Росія в лютому, завдаючи ударів по Україні дронами та ракетами: дані британської розвідки

Російські окупанти протягом лютого проводили кампанію односторонньої атаки безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомили в пресслужбі британської розвідки.

Як стало відомо, окупанти застосовували безпілотники проти інфраструктури, зокрема - енергетичної. Дії військових РФ, на думку розвідки, ймовірно, завдали шкоди українським електростанціям і електропідстанціям.

“﻿﻿Ці атаки відбулися по всій Україні, було завдано шкоди регіональній енергетичній інфраструктурі, зокрема в Донецьку, Дніпрі та на заході до Львова. Російські атаки, швидше за все, були здійснені комбінацією БПЛА OWA, ракетних систем “земля-земля” та звичайної реактивної артилерії, а не російських авіаційних засобів далекої дії, як спостерігалося у 2022 і 2023 роках”, - розповіли в британській розвідці.

﻿﻿Імовірно, Росія намагалася націлитися на об’єкти регіональної енергетики, щоб погіршити промислову діяльність в Україні. Попри ці атаки, енергомережа України підтримує стабільну роботу мережі.

Нагадаємо, що затримання безпекової допомоги послабили здатність України протистояти російським атакам на енергетичну інфраструктуру.

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