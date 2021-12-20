Куди діти ялинку після новорічних свят: корисні поради

Викинути новорічну ялинку просто у смітник - не найкраща ідея. Розповідаємо, як правильно утилізувати використані дерева.

Коли новорічні свята добігатимуть кінця ті українці, які ставили вдома живу ялинку, почнуть позбавлятися дерев. Нерідко ялинку залишають просто у сміттєвих контейнерах, хоча й комунальники суворо забороняють це робити. Розповідаємо, як правильно утилізувати використані ялинки.

Як можна утилізувати новорічну ялинку

Ялинки можна використовуватися як паливо для котельні, що працює на деревних відходах. Ви можете дізнатися, де в місті розташовані такі котельні і навіть організувати масовий вивіз хвої від вашого будинку, аби не збиралося гори хвойного сміття у вашому дворі.

Якщо ялинка має багато гілок, її можна відвезти до зоопарку або ферми. Вони їм служать не тільки як натуральний корм, а й, наприклад, барсам, тиграм та іншим диким хижакам стовбури дерев є зручними кігтеточками. Для копитних та птахів їх можуть використовувати в якості підстилки.

Якщо у вас є дача або заміський будинок з каміном або піччю, можна зібрати багато ялинок, зокрема і по друзях, і запастися дровами.

Городникам і садівникам сподобається ідея удобрення ґрунту ялиновими тирсами. А ще за допомогою подрібнених до стану тріски хвої можна посипати землю біля дерев та квітів. Це допоможе захистити їх від бур'янів та запобігти ерозії ґрунту. Полуниця, мульчована таким способом, не гниє, а картопляні грядки оминають шкідники.

У Києві, до прикладу, комунальне підприємство "Київзеленстрой" щорічно організовує пункти прийому новорічних ялинок. Карту та адресу таких пунктів можна пошукати на сторінках підприємства у соціальних мережах.

А для творчих людей новорічна ялинка - це знахідка. З неї можна зробити безліч декоративних дерев'яних виробів та дрібничок. Дерв'яний посуд або елементи декора з такої ялинки дадуть змогу прожити їй друге життя після завершення свят.

Як утилізують новорічні ялинки в інших країнах

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У США теж існують пункти прийому ялинок, що відслужили. Вже кілька років поспіль у Нью-Йорку влаштовують фестиваль тирси – традицією стало після Нового року не просто викинути ялинку, а принести у пункт та кинути у подрібнювач. Готову тирсу розсипають по парках як добрива для молодих дерев. Крім того, в Америці з ялинкових відходів роблять наповнювач для котячих туалетів та папір.

У Берліні існує спеціальний "ялинковий патруль", який їздить містом і збирає викинуті дерева, які потім використовують як дрова для теплоелектростанцій. Крім того, в Німеччині з ялинок роблять ламінат та ялинові паливні гранули.

Паливні брикети з ялинкової тріски роблять в Австрії.

У Канаді з ялинкових відходів виготовляють ліки.

Австрійці формують із ялинкової тріски паливні брикети. Взагалі всі частини ялинки чудово йдуть на добрива, підсипку газонів. З великих дерев, що стоять на центральних вулицях та площах, роблять годівниці для тварин та шпаківні для птахів.

У Фінляндії та Швейцарії стовбури дерев використовують на меблевих фабриках, а голки - у косметичній індустрії.

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