Куди діти ялинку після новорічних свят: корисні поради

Викинути новорічну ялинку просто у смітник - не найкраща ідея. Розповідаємо, як правильно утилізувати використані дерева.
Коли новорічні свята добігатимуть кінця ті українці, які ставили вдома живу ялинку, почнуть позбавлятися дерев. Нерідко ялинку залишають просто у сміттєвих контейнерах, хоча й комунальники суворо забороняють це робити. Розповідаємо, як правильно утилізувати використані ялинки.
Як можна утилізувати новорічну ялинку
- Ялинки можна використовуватися як паливо для котельні, що працює на деревних відходах. Ви можете дізнатися, де в місті розташовані такі котельні і навіть організувати масовий вивіз хвої від вашого будинку, аби не збиралося гори хвойного сміття у вашому дворі.
- Якщо ялинка має багато гілок, її можна відвезти до зоопарку або ферми. Вони їм служать не тільки як натуральний корм, а й, наприклад, барсам, тиграм та іншим диким хижакам стовбури дерев є зручними кігтеточками. Для копитних та птахів їх можуть використовувати в якості підстилки.
- Якщо у вас є дача або заміський будинок з каміном або піччю, можна зібрати багато ялинок, зокрема і по друзях, і запастися дровами.
- Городникам і садівникам сподобається ідея удобрення ґрунту ялиновими тирсами. А ще за допомогою подрібнених до стану тріски хвої можна посипати землю біля дерев та квітів. Це допоможе захистити їх від бур'янів та запобігти ерозії ґрунту. Полуниця, мульчована таким способом, не гниє, а картопляні грядки оминають шкідники.
- У Києві, до прикладу, комунальне підприємство "Київзеленстрой" щорічно організовує пункти прийому новорічних ялинок. Карту та адресу таких пунктів можна пошукати на сторінках підприємства у соціальних мережах.
- А для творчих людей новорічна ялинка - це знахідка. З неї можна зробити безліч декоративних дерев'яних виробів та дрібничок. Дерв'яний посуд або елементи декора з такої ялинки дадуть змогу прожити їй друге життя після завершення свят.
Як утилізують новорічні ялинки в інших країнах
У США теж існують пункти прийому ялинок, що відслужили. Вже кілька років поспіль у Нью-Йорку влаштовують фестиваль тирси – традицією стало після Нового року не просто викинути ялинку, а принести у пункт та кинути у подрібнювач. Готову тирсу розсипають по парках як добрива для молодих дерев. Крім того, в Америці з ялинкових відходів роблять наповнювач для котячих туалетів та папір.
У Берліні існує спеціальний "ялинковий патруль", який їздить містом і збирає викинуті дерева, які потім використовують як дрова для теплоелектростанцій. Крім того, в Німеччині з ялинок роблять ламінат та ялинові паливні гранули.
Паливні брикети з ялинкової тріски роблять в Австрії.
У Канаді з ялинкових відходів виготовляють ліки.
Австрійці формують із ялинкової тріски паливні брикети. Взагалі всі частини ялинки чудово йдуть на добрива, підсипку газонів. З великих дерев, що стоять на центральних вулицях та площах, роблять годівниці для тварин та шпаківні для птахів.
У Фінляндії та Швейцарії стовбури дерев використовують на меблевих фабриках, а голки - у косметичній індустрії.
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