Куди долетить перша українська балістична ракета: гучні подробиці про нову "пташку"

В Офісі Президента розкрили таємницю про першу українську балістичну ракету. Ця зброя дозволяє бити на дуже значну глибину РФ. Але, крім Кремля, існує багато не менш цікавих цілей.

Нові подробиці про "пташку" вітчизняного виробництва – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Дальність української ракети

Росіяни, зустрічайте) Ця пташечка залітає далеко в тили! Стало відомо, яку відстань може долати нова українська балістична ракета. У мережі з'явилась інформація що, вона має дальність 600-700 км! Саме такі цифри озвучив Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента в інтерв'ю Новини.Live. При цьому він послався на слова президента Володимира Зеленського.

"600 – 700 кілометрів, як президент сказав. Але я думаю, що це все питання, які ми з вами побачимо, коли вона буде ефективно працювати"

Куди долетить така ракета

Експерти Defense Express пишуть, що виробництво власних балістичних ракет дає можливість ураження дуже цікавих об'єктів на значній глибині РФ. Зокрема у 600-700 км зону ураження, з відповідним відступом від кордону чи лінії фронту, потрапляє сама Москва. Але у зоні її ураження є багато не менш цікавих об'єктів.

"Наприклад, аеродром стратегічної авіації "Енгельс" під Саратовом, до якого так чи інакше, але все одно прив'язані російські стратегічні бомбардувальники. Або база решток Чорноморського флоту РФ у Новоросійську, бо оголошеної дальності вистачить й для того, щоб дістати Сочі. А також безліч інших об'єктів, які значно важливіші за можливість удару по Кремлю."

Ракета-дрон "Паляниця"

До речі, перша балістична ракета – не єдина новинка нашого збройного арсеналу. В Україні також з'явилася нова гібридна зброя. Йдеться про ракету-дрон під назвою "Паляниця". Так, саме це слово просили сказати росіян на початку війни українці на блокпостах та й не тільки. А виговорити його окупанти не могли!

Що ж, тепер Паляниця не лише ламає язики росіян, а й знищує ворожі об'єкти. Словом, завдає агресору відчутних втрат. 25 серпня Зеленський заявив, що символічно у День Незалежності України відбувся перший запуск нової ракети та показав відео.

На що здатна українська "Паляниця"

У радіусі дії української ракети два десятки російських військових аеродромів. І один раз окупантів вже підсмажили цією ракетою, Зеленський про це заявив на урочистостях з нагоди Дня Незалежності.

Згодом міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розкрив деякі подробиці про "Паляницю". По-перше, він уточнив, що військовий об'єкт противника було уражено на тимчасово окупованій території України, а не на території РФ. По-друге, "Паляниця" має тактико-технічні характеристики як ракети, так і безпілотника, і саме тому "виріб підпадає під обидва визначення". А от які саме це ТТХ, міністр не повідомив. Водночас він наголосив, що зараз в Україні є дрони для будь-яких завдань. Для ураження ворога у повітрі, на землі й в морі, а також на ближній, середній і дальній дистанції.

Які ключові характеристики

Наразі відомо, що "Паляниця" запускається з наземної платформи і має дальність до 600-700 км, оскільки вказано, що в зоні його ураження перебувають близько 20 російських військових аеродромі, зокрема "Саваслейка" в Нижньогородській області, звідки злітають МіГи, що несуть ракети “Кинджал”. Більшість даних про нову ракету засекречено, невідомо і яку бойову частину і систему наведення має БПЛА. Однак вказано, що він має турбореактивний двигун. На кадрах, які опублікував Зеленський, видно, що "Паляниця" побудована за класичною аеродинамічною схемою. Тобто крила розташовані в середній частині ракети, а, ймовірно, рухомі рулі в хвостовій частині. Бойова частина розташована в передній частині дрона-ракети. Проте, як саме вона запускається з наземної платформи, теж не показано. Але це вже й не так важливо, важливо, що буде більше "смаженого" в РФ. Ну а враховуючи те, що у росіян більше зброї, Україні доводиться брати не кількістю, а якістю та нестандартними підходами. BBC пригадало перші натяки ЗСУ про розробку цього дрону та як Україна викручувалася без дозволу США бити вглиб Росії її зброєю раніше.

Скільки коштує одна ракета-дрон

Крім цього, стало відомо, скільки коштує вітчизняна ракета-дрон, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у коментарі Associated Press. Він заявив, що “Паляниця” коштує менш ніж один мільйон доларів, однак Україна продовжує працювати над зменшенням вартості зброї. Зокрема, міністр розповів, що військові звертаються до приватного сектору, щоб ще більше знизити витрати на виробництво.

До виробництва долучається бізнес

Федоров додав, що цього року приватні компанії стали основними постачальниками безпілотників для української армії, в тому числі тих, які зараз завдають ударів по території Росії, і підводних, які неодноразово завдавали ударів по російському Чорноморському флоту.

На думку міністра, величезна територія Росія також може стати її "слабким місцем".

Експерти про "Паляницю"

Окрім того, Федоров заявив виданню, що в Україні будуть всі типи ракет. А один із спеціалістів, який брав участь у створенні “Паляниці”, анонімно додав журналістам, що це не продовження радянського проєкту, а абсолютно нова розробка з нуля, яку започаткували близько 18 місяців тому. Тим часом експерти намагаються розгадати загадку “Паляниці”. В коментарі “РБК-Україна” експерт з авіації Костянтин Криволап заявив, що українська ракета-дрон "Паляниця" зможе вражати цілі, зокрема на аеродромах, ще до того, як ворожі літаки встигатимуть злітати.

Експерт зазначив, що професійні планери мають аеродинамічну якість на рівні 50 одиниць. Кривопал додав, що судячи з газотурбінного двигуна "Паляниці", то це десь 100 кг тяги. За його словами, бойове навантаження української дрон-ракети за розмірами становить майже половину ракети "Нептун", яка має довжину 5,5 метрів і діаметр 0,38 метра, тоді як у цьому випадку приблизно 40 см.

Чим "паляниця" відрізняється від звичайних дронів

Також про відмінності "Паляниці" від звичайних дронів розповів 24 Каналу військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Зокрема він відзначив, що в Україні вже тестували ідеї для дрон-ракет, зокрема для відволікання ППО противника. Він пояснив, що дрони-ракети мають важливі особливості: вони можуть літати на відстань від 300 до 400 км і нести вибухівку вагою до 400 кг. Завдяки своїй аеродинамічній формі та швидкості до 600 км/год ці дрони менш помітні для систем ППО, що ускладнює їх знищення. Реактивний двигун дрона забезпечує високу швидкість, що також підвищує його ефективність у бойових умовах.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця".

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