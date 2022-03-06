Куди телефонувати - тимчасово не працюють лінії 101,103 та 112 у Львові та Львівській області

Тимчасово не працюють лінії 101, 103, 112 у Львові.
Фахівці відновлюють їх роботу. Про це повідомив Максим Козицький, голова Львівської ОДА.
Замість 103 для виклику швидкої користуйтесь наступними номерами телефонів:
+380679058744
+380679058561
Викликати ДСНС (замість 101) можна за номерами:
для абонентів Київстар +380969632583
для абонентів Lifecell
+380639815841 та +380639812547
для абонентів Vodafon +380995218203
Щоб викликати поліцію у Львові (замість 102), використовуйте наступні номери:
0963225167
0680205581
0680971708
0989579718,
0683109186,
098182890
Резервний номер лінії служби екстреної допомоги "112" – +380322596031.
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