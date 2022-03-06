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Куди телефонувати - тимчасово не працюють лінії 101,103 та 112 у Львові та Львівській області

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Куди телефонувати - тимчасово не працюють лінії 101,103 та 112 у Львові та Львівській області

У Львівській області тимчасово не працюють лінії 101 і 103

Тимчасово не працюють лінії 101, 103, 112 у Львові.

Фахівці відновлюють їх роботу. Про це повідомив Максим Козицький, голова Львівської ОДА.

Замість 103 для виклику швидкої користуйтесь наступними номерами телефонів:

 +380679058744  

+380679058561

Викликати ДСНС (замість 101) можна за номерами:

 для абонентів Київстар +380969632583

для абонентів Lifecell 

+380639815841 та +380639812547

для абонентів Vodafon +380995218203

Щоб викликати поліцію у Львові  (замість 102),  використовуйте наступні номери:

0963225167

0680205581

0680971708

0989579718, 

0683109186, 

098182890

Резервний номер лінії служби екстреної допомоги "112" – +380322596031.

Збережіть ці номери.

 

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