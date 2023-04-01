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"Куди ми поспішаємо, Ваша честь?": як у Шевченківському суді Києва обирають запобіжний захід митрополиту Павлу (фото, відео)

Автор
Ігор СеровІгор Серов
Дата публікації
Перегляди
1935
Час на прочитання
2 хв
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"Куди ми поспішаємо, Ваша честь?": як у Шевченківському суді Києва обирають запобіжний захід митрополиту Павлу (фото, відео)

Під час засідання адвокати Павла Лебедя вимагали відводу судді, сторона звинувачення виступила проти.

Сьогодні, 1 квітня, у Шевченківському суді Києва обирають запобіжний захід Митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу Лебедю.

Про це інформує кореспондент ТСН.ua.

Адвокат митрополита Павла під час засідання запитав у судді, чому обшуки у будинку його підзахисного проводять так швидко.

"Куди ми поспішаємо, Ваша честь?", - сказав адвокат Павла, коментуючи обшуки у Павла.

Також під час засідання адвокати Павла Лебедя вимагали відводу судді, сторона звинувачення виступила проти.

Суддя покинув засідання на кілька хвилин, після чого відмовив у відводі.

Після цього головуючий суддя оголосив перерву.

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© tsn.ua
Фото: tsn.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ вручила підозру митрополиту УПЦ (МП) Павлу: у його резиденції проходить обшук (фото).

Пізніше в Офісі генерального прокурора заявили, що Митрополит Української православної церкви Московського патріархату, колишній настоятель Києво-Печерської лаври Павло Лебідь ображав релігійні почуття українців і виправдовував агресію Російської Федерації проти України

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Дата публікації
Перегляди
1935
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