"Куди ми поспішаємо, Ваша честь?": як у Шевченківському суді Києва обирають запобіжний захід митрополиту Павлу (фото, відео)

Під час засідання адвокати Павла Лебедя вимагали відводу судді, сторона звинувачення виступила проти.
Сьогодні, 1 квітня, у Шевченківському суді Києва обирають запобіжний захід Митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу Лебедю.
Про це інформує кореспондент ТСН.ua.
Адвокат митрополита Павла під час засідання запитав у судді, чому обшуки у будинку його підзахисного проводять так швидко.
"Куди ми поспішаємо, Ваша честь?", - сказав адвокат Павла, коментуючи обшуки у Павла.
Також під час засідання адвокати Павла Лебедя вимагали відводу судді, сторона звинувачення виступила проти.
Суддя покинув засідання на кілька хвилин, після чого відмовив у відводі.
Після цього головуючий суддя оголосив перерву.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ вручила підозру митрополиту УПЦ (МП) Павлу: у його резиденції проходить обшук (фото).
Пізніше в Офісі генерального прокурора заявили, що Митрополит Української православної церкви Московського патріархату, колишній настоятель Києво-Печерської лаври Павло Лебідь ображав релігійні почуття українців і виправдовував агресію Російської Федерації проти України.
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