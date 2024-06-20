Куди можна скаржитися на дії працівників ТЦК: перелік телефонів у всіх регіонах

Для оперативного реагування на всі протиправні дії представників ТЦК та СП та надання консультацій діє гаряча лінія 0 800 301 937.

Українці мають можливість поскаржитися на протиправні дії представників ТЦК та СП за контактними номерами у кожному регіоні.

Про це повідомили у пресслужбі Командування Сухопутних військ.

У кожному ОТЦК та СП за номерами телефонів також надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їх сімей, у тому числі з питань соціальної підтримки.

ОК Схід

Дніпропетровський ОТЦК та СП: (056) 770 8293, (056) 770 8361 08:30-16:30

08:30-16:30 Запорізький ОТЦК та СП: (061) 764 2479 Цілодобово

Цілодобово Харківський ОТЦК та СП: (057) 341 4017 09:00-18:00

09:00-18:00 Донецький ОТЦК та СП: (097) 017 0069 Цілодобово

Цілодобово Луганський ОТЦК та СП: (050) 950 9498 Цілодобово

ОК Північ

Київський МТЦК та СП: (044) 290 4201 Цілодобово

Цілодобово Київський ОТЦК та СП: ( 068) 045 2383 08:00-19:00

08:00-19:00 Житомирський ОТЦК та СП: (093) 616 7410 08:00-18:00

08:00-18:00 Чернігівський ОТЦК та СП: (046) 223 1007 08:00-18:00

08:00-18:00 Черкаський ОТЦК та СП: (068) 020 3374 08:00-17:00

08:00-17:00 Сумський ОТЦК та СП: (097) 539 13 68 08:00-18:00

08:00-18:00 Полтавський ОТЦК та СП: (053) 256 2792 08:00-18:00

ОК Захід

Закарпатський ОТЦК та СП: (067) 600 6912 Цілодобово

Цілодобово Івано-Франківський ОТЦК та СП: (067) 340 6851 Цілодобово

Цілодобово Тернопільський ОТЦК та СП: (035) 252 1282 08:00-18:00

08:00-18:00 Хмельницький ОТЦК та СП: (038) 272 0513, (038) 265 0044, (098) 942 1732 9:00-17:00

9:00-17:00 Волинський ОТЦК та СП: (033) 225 2521 08:00-18:00

08:00-18:00 Львівський ОТЦК та СП: (068) 156 3573 Цілодобово

Цілодобово Рівненський ОТЦК та СП: (097) 105 8896 Цілодобово

Цілодобово Чернівецький ОТЦК та СП: (037) 252 5561 Цілодобово

ОК Південь

Кіровоградський ОТЦК та СП: (050) 036 4798 Цілодобово

Цілодобово Миколаївський ОТЦК та СП: (066) 816 1635 Цілодобово

Цілодобово Одеський ОТЦК та СП: (048) 752 8260 Цілодобово

Цілодобово Вінницький ОТЦК та СП: (095) 586 3194 Цілодобово

Цілодобово Херсонський ОТЦК та СП: (067) 725 7030 09:00-18:00

Окрім того, у Командуванні Сухопутних військ діє гаряча лінія для оперативного реагування на всі протиправні дії представників ТЦК та СП та надання консультацій: 0 800 301 937.

Нагадаємо, на Львівщині люди заблокували рух на трасі H02 поблизу села Струтин. Усе тому, що водія автобуса сполученням Тернопіль-Львів забрали до ТЦК та СП. У військкоматі підтвердили цей факт і пояснили, що сталося.

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