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Куди можна скаржитися на дії працівників ТЦК: перелік телефонів у всіх регіонах

Куди можна скаржитися на дії працівників ТЦК: перелік телефонів у всіх регіонах

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Для оперативного реагування на всі протиправні дії представників ТЦК та СП та надання консультацій діє гаряча лінія 0 800 301 937.

Українці мають можливість поскаржитися на протиправні дії представників ТЦК та СП за контактними номерами у кожному регіоні.

Про це повідомили у пресслужбі Командування Сухопутних військ.

У кожному ОТЦК та СП за номерами телефонів також надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їх сімей, у тому числі з питань соціальної підтримки.

ОК Схід 

  • Дніпропетровський ОТЦК та СП: (056) 770 8293, (056) 770 8361 08:30-16:30
  • Запорізький ОТЦК та СП: (061) 764 2479 Цілодобово
  • Харківський ОТЦК та СП: (057) 341 4017 09:00-18:00
  • Донецький ОТЦК та СП: (097) 017 0069 Цілодобово
  • Луганський ОТЦК та СП: (050) 950 9498 Цілодобово

ОК Північ 

  • Київський МТЦК та СП: (044) 290 4201 Цілодобово
  • Київський ОТЦК та СП: (068) 045 2383 08:00-19:00
  • Житомирський ОТЦК та СП: (093) 616 7410 08:00-18:00
  • Чернігівський ОТЦК та СП: (046) 223 1007 08:00-18:00
  • Черкаський ОТЦК та СП: (068) 020 3374 08:00-17:00
  • Сумський ОТЦК та СП: (097) 539 13 68 08:00-18:00
  • Полтавський ОТЦК та СП: (053) 256 2792 08:00-18:00

ОК Захід 

  • Закарпатський ОТЦК та СП: (067) 600 6912 Цілодобово
  • Івано-Франківський ОТЦК та СП: (067) 340 6851 Цілодобово
  • Тернопільський ОТЦК та СП: (035) 252 1282 08:00-18:00
  • Хмельницький ОТЦК та СП: (038) 272 0513, (038) 265 0044, (098) 942 1732 9:00-17:00
  • Волинський ОТЦК та СП: (033) 225 2521 08:00-18:00
  • Львівський ОТЦК та СП: (068) 156 3573 Цілодобово
  • Рівненський ОТЦК та СП: (097) 105 8896 Цілодобово
  • Чернівецький ОТЦК та СП: (037) 252 5561 Цілодобово

ОК Південь 

  • Кіровоградський ОТЦК та СП: (050) 036 4798 Цілодобово
  • Миколаївський ОТЦК та СП: (066) 816 1635 Цілодобово
  • Одеський ОТЦК та СП: (048) 752 8260 Цілодобово
  • Вінницький ОТЦК та СП: (095) 586 3194 Цілодобово
  • Херсонський ОТЦК та СП: (067) 725 7030 09:00-18:00

Окрім того, у Командуванні Сухопутних військ діє гаряча лінія для оперативного реагування на всі протиправні дії представників ТЦК та СП та надання консультацій: 0 800 301 937.

Нагадаємо, на Львівщині люди заблокували рух на трасі H02 поблизу села Струтин. Усе тому, що водія автобуса сполученням Тернопіль-Львів забрали до ТЦК та СП. У військкоматі підтвердили цей факт і пояснили, що сталося.

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