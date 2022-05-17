Куди не сунуться, всюди ЗСУ їм "насипають": окупанти намагаються наступати на кількох напрямках на Донеччині, але безуспішно

Куди не сунуться, всюди ЗСУ їм "насипають": окупанти намагаються наступати на кількох напрямках на Донеччині, але безуспішно

На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують намагатися йти в наступ.

Їхні спроби відбивають Збройні сили України.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та застосовує авіацію.

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії в районі населеного пункту Дробишеве. Посилює угруповання військ.

На Сєвєродонецькому напрямку, в районі населеного пункту Сиротине, під час бойових дій ворог зазнав втрат та відійшов.

На Бахмутському напрямку противник вів бойові дії в напрямку населеного пункту Вискрива, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку окупанти вели бойові дії в напрямку населеного пункту Кам’янка, успіху також не мали.

На Курахівському напрямку противник вів наступ у напрямку населеного пункту Вугледар, успіху не мав.

Нагадаємо, що з «Азовсталі» до лікарні у місті Новоазовськ вже евакуйовано 53 важкопоранених українських військових, де їм нададуть необхідну медичну допомогу.

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