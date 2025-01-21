Куди не зможуть влаштуватися чоловіки без БЗВП: роз'яснення

Базова загальновійськова підготовка стане обов'язковою для всіх і впливатиме на подальше навчання.

Від вересня 2025 року в Україні в університетах запровадять базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Теоретичний курс буде обов'язковим для всіх студентів, а практичний — лише для чоловіків, придатних до служби. Не пройшовши підготовку, студенти не зможуть навчатися або працювати на певних роботах.

Про це розповів заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

За його словами, базова загальновійськова підготовка буде обов'язковою для всіх студентів і впливатиме на можливість подальшого навчання у виші.

"Якщо студенти за якимось принципами, наприклад, не можуть скласти іспит або склали його на "незадовільно", якщо вони відмовляються скласти військову присягу, вони не зможуть у майбутньому проходити навчання у вищих навчальних закладах", — розповів він.

Він додав, що чоловіки, які не пройшли базову загальновійськову підготовку, не зможуть працевлаштуватися на посади на державній службі, в органах місцевого самоврядування та в прокуратурі. Крім того, відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", такі особи обов'язково повинні пройти базову військову службу.

Нагадаємо, усі чоловіки 2025 року пройдуть базову військову підготовку. Спершу БЗВП пройдуть студенти, а потім і всі інші чоловіки віком від 18 до 25 років.

Також ми писали про те, що від вересня 2025 року в усіх українських вишах запровадять обов'язкову базову загальновійськову підготовку для студентів. Курс, що включатиме 300 годин теорії та практики, буде обов'язковим для всіх, проте практичну частину проходити будуть лише чоловіки, а жінки – за бажанням. Відмова від навчання може призвести до неможливості продовжити освіту.

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