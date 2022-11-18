Куди Росія може перекинути виведені з Херсона війська: у британській розвідці розповіли

Росіяни готуються до подальшого контрнаступу ЗСУ, вони збудували нові траншейні системи біля кордону з Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями.

РФ може перекинути частину виведених з Херсону військ на Бахмутський напрямок в Донецькій області.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії у Twitter.

За її даними, після виведення військ на лівий берег Дніпра у Херсонській області окупанти продовжують переобладнання та підготовку до оборони на більшості ділянках фронту.

Підрозділи окупантів збудували нові траншейні системи біля кордону з Кримом, а також біля річки Сіверський Донець між Донецькою та Луганською областями. Деякі з цих оборонних рубежів розташовані за 60 км від лінії фронті. Це може свідчити про те, що росіяни готуються до подальшого контрнаступу ЗСУ. Крім того, британські розвідки вважають, що РФ перекине частину військ з півдні саме у район Бахмута.

"Цілком ймовірно, що Росія спробує зрештою передислокувати частину сил, виведених з Херсона, для посилення та розширення своїх наступальних операцій поблизу міста Бахмут у Донецькій області", - зазначають у британській розвідці.

Перекидання військ РФ з Херсона на Донбас

Російські війська відходять з Херсонщини під натиском ЗСУ, а також тому, що опинилися перед загрозою оточення.

За словами військового експерта Романа Світана, Росія вже перекинула на Донбас частину війська, яке відступило з Херсона на правий берег Дніпра. Бойові штурмові частини посилили натиск окупантів на східному напрямку.

Експерт додав, що окупанти завдяки підкріпленню "посилюють нині тиск на наші війська, хлопці витримують вже в 2-3 рази більше вогневе навантаження, ніж було до виходу цього підрозділу з правого на лівий берег".

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