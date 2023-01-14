Куди скаржитися на відсутність електроенергії – роз'яснення від ДТЕК

Компанія ДТЕК опублікувала перелік номерів для мешканців кількох областей.
Споживачам, у яких відсутня електроенергія, і у яких немає інформації про причини та терміни відключення, радять звертатися за номерами, залежно від міста.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Крім того, звертатися можна у випадку, якщо фактичне вимкнення не відповідає графіку.
Київ:
- 0800501588
- +380672101588
- +380502101588
- +380732021588
- +380442021588
Київська область:
- 0800400740
- +380674957040
- +380994957040
- +380934957040
- +380444590740
Дніпро:
- 0800301497
- +380667909900
- +380677909900
- +380637909900
- +380567909900
Донецька область:
- 0800500473
- +380964500473
- +380994500473
- +380934500473
- +380629450473
Одеська область:
- 0800409090
- +380687509090
- +380957509090
- +380737509090
- +380487059090
Ситуація з відключенням світла в Україні
В енергосистемі України все ще зберігається дефіцит потужностей. Проте в "Укренерго" зазначили, що на вихідні, 13-14 січня, прогнозується зменшення споживання.
У компанії також нагадали, що перевищення лімітів споживання призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.
Ситуація з електропостачанням у Києві зараз ускладнилася через похолодання. Через морози люди дедалі більше користуються обігрівачами. Тому у столиці можливі відключення у світло-сірих зонах графіка, особливо ввечері.
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