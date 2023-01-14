Куди скаржитися на відсутність електроенергії – роз'яснення від ДТЕК

Споживачам, у яких відсутня електроенергія, і у яких немає інформації про причини та терміни відключення, радять звертатися за номерами, залежно від міста.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Крім того, звертатися можна у випадку, якщо фактичне вимкнення не відповідає графіку.

Київ:

0800501588

+380672101588

+380502101588

+380732021588

+380442021588

Київська область:

0800400740

+380674957040

+380994957040

+380934957040

+380444590740

Дніпро:

0800301497

+380667909900

+380677909900

+380637909900

+380567909900

Донецька область:

0800500473

+380964500473

+380994500473

+380934500473

+380629450473

Одеська область:

0800409090

+380687509090

+380957509090

+380737509090

+380487059090

Ситуація з відключенням світла в Україні

В енергосистемі України все ще зберігається дефіцит потужностей. Проте в "Укренерго" зазначили, що на вихідні, 13-14 січня, прогнозується зменшення споживання.

У компанії також нагадали, що перевищення лімітів споживання призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Ситуація з електропостачанням у Києві зараз ускладнилася через похолодання. Через морози люди дедалі більше користуються обігрівачами. Тому у столиці можливі відключення у світло-сірих зонах графіка, особливо ввечері.

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