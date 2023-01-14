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Куди скаржитися на відсутність електроенергії – роз'яснення від ДТЕК

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Куди скаржитися на відсутність електроенергії – роз'яснення від ДТЕК

Компанія ДТЕК опублікувала перелік номерів для мешканців кількох областей.

Споживачам, у яких відсутня електроенергія, і у яких немає інформації про причини та терміни відключення, радять звертатися за номерами, залежно від міста.  

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Крім того, звертатися можна у випадку, якщо фактичне вимкнення не відповідає графіку.

Київ:

  • 0800501588
  • +380672101588
  • +380502101588
  • +380732021588
  • +380442021588

Київська область:

  • 0800400740
  • +380674957040
  • +380994957040
  • +380934957040
  • +380444590740

Дніпро:

  • 0800301497
  • +380667909900
  • +380677909900
  • +380637909900
  • +380567909900

Донецька область:

  • 0800500473
  • +380964500473
  • +380994500473
  • +380934500473
  • +380629450473

Одеська область:

  • 0800409090
  • +380687509090
  • +380957509090
  • +380737509090
  • +380487059090

Ситуація з відключенням світла в Україні

В енергосистемі України все ще зберігається дефіцит потужностей. Проте в "Укренерго" зазначили, що на вихідні, 13-14 січня, прогнозується зменшення споживання.

У компанії також нагадали, що перевищення лімітів споживання призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Ситуація з електропостачанням у Києві зараз ускладнилася через похолодання. Через морози люди дедалі більше користуються обігрівачами. Тому у столиці можливі відключення у світло-сірих зонах графіка, особливо ввечері.

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Дата публікації
Перегляди
548
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