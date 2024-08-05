"Куди ви хлопчика забираєте?": працівник ТЦК про те, як відбувається вручення повістки

Військовозобов'язаного можуть затримати, якщо він перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Але при цьому має бути присутня поліція.

Про це розповів війсковослужбовець роти охорони Полтавського міського ТЦК Олександр Мацько в інтерв’ю "Суспільне Полтава".

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"Людина може тебе послати розвернутися і піти, і ми їй нічого не можемо зробити. Силове затримання ми не можемо зробити, за руку схопити ми не можемо. Тільки у випадках, коли ми прибуваємо, а людина у розшуку, якщо є поряд працівник поліції… "Пане поліцейський, будь, ласка, прошу затримати". Я ж не маю права затримати – я маю права лише оповітсить людину. А поліція затримує і ми вже разом доставляємо людину до ТЦК", – сказав працівник військкомату.

Олександр Мацько скаржиться, що громадяни інколи заважають працівникам ТЦК виконувати свою роботу.

"Підходиш до людини. "Добрий день. Чи перебуваєте ви на військовому обліку?" І людина починає панікувати, зчиняти лемент: "Що, ТЦК? Йдіть самі воюйте". І тут збігається багато бабусь, оточують тебе "Це безпредел, їдьте самі воюйте!" Гамір починається. Це чують інші бабусі, що тут якісь крики, значить щось тут цікаве. І тебе оточує людей 20 – дідусів і бабусь – і чуть не ціпками тебе: "Куди ви хлопчика забираєте?!", – розповів військком.

Військовослужбовець ТКЦ запевняє, що ніхто нікого силоміць не "пакує" до бусів.

"Про те, що їздять бусіки, вночі грузять когось, за кимсь ганяються. Це все брехня. Ніхто нікого в бусики насильно не запихує. Якщо людина в розшуку і ми її знаходимо, приїжджає поліція, разом з нами, культурно запрошуємо. Ніхто нікого за руки, за ноги в бусики не саджає", – запевнив він.

Олександр Мацько нагадав, що кожен військовозобов’язаний українець повинен постійно оновлювати свої дані. Тоді не буде жодних конфліктів.

Представник ТЦК також розповів, що у нього бували випадки, коли люди самі підходили і просили повістки.

"Було таке разів там 10-15 за весь період моєї служби. Якщо людина просить: "Хлопці, випишіть мені повістку". Та будь ласка", – сказав військком.

Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський зробив гучну заяву про мобілізацію і звернувся до українців.

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