Куди військовим та їхнім рідним звертатися за юридичною допомогою: у Telegram запустили чат-бот

Запитання, які хвилюють військових або їхніх рідних, можна поставити напряму через Telegram.

Громадська організація "Правозахисний центр для військових "Принцип" запустила у месенджері Telegram чат-бот для військових, ветеранів та їхніх родин, яким потрібна юридична допомога.

Він доступний за цим посиланням.

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Чат-бот працює на основі "Правового навігатора" – онлайн-довідки, яку складають і систематично оновлюють юристи "Принципу". Тепер ця довідка стала доступнішою, оскільки запитання можна поставити напряму через Telegram.

Чат-бот зорієнтує у запитаннях про документи – як отримати довідки, як скласти рапорти, а також дізнатися про пільги, лікування й реабілітацію тощо. Крім того, ним можуть скористатися родини військових, ветеранів, а також полонених та загиблих захисників та захисниць.

Правозахисний центр для військовослужобвців "Принцип"

Правозахисний центр для військовослужобвців "Принцип" був створений військовим та юристом Масі Найємом та правозахисницею та волонтеркою Любов'ю Галан. Організація надає якісні сервіси та кваліфіковані послуги для військових, а також дієву систему військової юстиції.

Нагадаємо, 2022 року український адвокат Масі Найєм отримав на полі бою важке поранення у голову.