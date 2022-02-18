Куди йти та що класти у "тривожну валізку": в ДСНС розповіли, як діяти в разі надзвичайної ситуації

Куди йти та що класти у "тривожну валізку": в ДСНС розповіли, як діяти в разі надзвичайної ситуації

В ДСНС наголошують, що необхідно дотримуватися так званої "інформаційної гігієни" і слухати всі вказівки місцевих органів влади.

У Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві розповіли громадянам, що робити у разі виникнення надзвичайної ситуації. Зокрема, йшлося про укриття, захист дітей, інформаційну гігієну, зібраність і правильний збір "тривожної валізки".

Про це 18 лютого під час брифінгу розповів очільник відділу планування заходів цивільного захисту столичного управління ДСНС Олег Стоволос.

За його словами, після звуку сирени або оповіщення "Увага всім" слід увімкнути телевізор або радіоприймач, щоб прослухати оголошення.

Якщо людина перебуває вдома, то необхідно зачинити вікна, перекрити газ, електрику та воду, взяти так звану "тривожну валізку" і йти до найближчого місця укриття.

Якщо людина під час звуку сирени перебуває на вулиці, то необхідно якнайшвидше дістатися найближчої адміністративної будівлі, прослухати оголошення з інструкціями від місцевої влади і вирушити до найближчого місця укриття.

За словами Стоволоса, укриттями в столиці слугують споруди подвійного призначення – станції метрополітену, цокольні підвальні приміщення, підземні переходи, автомобільні паркінги тощо.

Загалом у Києві таких укриттів є близько 4,5 тисяч, наразі триває перевірка фонду таких споруд у кожному районі.

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У ситуаціі, коли будь-який зв’язок буде відсутнім, люди дізнаються про все, що відбувається з гучномовців із залученням автомобілів ДСНС, Національної поліції, "швидкої допомоги". В таких сповіщеннях зазначатиметься також адреса, біля якої слід людям зібратися.

Семиволос наголосив, що у кожному місті та районі є плани евакуації.

Щодо так званої тривожної валізки, представник ДСНС у Києві пояснив, що це може бути місткий рюкзак, куди необхідно покласти документи в непромокному пакеті, готівкові кошти, банківські картки, ключі від оселі й автомобіля, пристрої зв'язку, радіоприймач, аптечку з медикаментами й ліками, які людина приймає на постійній основі.

Крім того, у такому пакунку має бути два комплекти одягу, засоби гігієни, вода з розрахунку 1,5-2 літри на людину на день, їжа, що не псується, металевий посуд, сірники, запальничку та нитки з голкою.

Своєю чергою, очільниця відділу психологічного забезпечення київського управління ДСНС Марина Волошина розповіла про необхідність проведення роз'яснювальної роботи з дітьми.

Так, дітям від 3 до 7 років в ігровій формі слід пояснити, що треба слухати й виконувати вказівки дорослих у дитячому садку або школі.

В рюкзак для дітей батькам слід покласти воду, печиво, улюблену іграшку, записку із зазначенням імені дитини, телефоном батьків і адресою проживання. За словами Волошиної, діти мають знати напам'ять принаймні повні імена батьків, адресу проживання і за можливості контактні телефони батьків.

"Найголовніше для батьків - не показувати дітям хвилювання. Будьте терплячі до одних і тих самих запитань від дітей, відповідайте лише на те, про що вас запитують. Також дуже важливий тілесний контакт батьків і дітей", — наголосила очільниця відділу психологічного забезпечення ДСНС у Києві.

Нагадаємо, в разі повномасштабного нападу Росії на Україну і бойових дій в Києві, в столиці проведуть повну евакуацію населення. В місті в такому разі залишаться лише працівники критичної інфраструктури та армія. Крім того, метро в Києві працюватиме близько 6 годин: три години вранці і три — увечері. У решту часу підземка буде укриттям. Водночас, Ткачук запевнив, що Київ не буде повністю паралізованим, оскільки і наземний транспорт, і підземний все ж працюватиме.

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